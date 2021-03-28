Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», ночью 28 марта прорвало трубу с горячей водой на газоне у дома 7, корпус 2, по Пражской улице.

В 1:10 специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к работе на месте дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Горячей воды нет в семи жилых домах, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — отмечают в пресс-службе.