Опять весна, опять грачи. Учим современный секс-новояз, чтобы хотеть этично и получать ожидаемое

Александр Потапов/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







В помощь — словарик современных терминов, связанных с сексуальностью и соответствующими отношениями между людьми. Кто-то, возможно, удивится изобилию сложных синонимов к слову «козел», а для кого-то мы Америку не откроем. В любом случае уберите детей от экранов.

Начнем с того, какие с точки зрения прогрессивного человека отношения, так или иначе связанные с сексом, в принципе бывают. Возможно, ваш избранник или избранница уже в чем-то подобном участвует, так что лучше быть в курсе. Не претендуя на всеобъемлющее знание, выделим три основных категории.

Открытые отношения. Чтобы практиковать таковые, сначала надо обзавестись постоянным партнером. А потом убедиться, что он или она согласны с тем, что ваши сексуальные практики будут немоногамны. Согласие партнера должно быть осознанным и добровольным, а принцип открытости — движением двусторонним. Оба партнера могут иметь романтические, сексуальные или другие контакты с третьими лицами. Если один пошел налево, а другая — на кухню, это не открытые отношения, а черт знает что. Токсичные отношения. Разрушают нашу самооценку, чувство собственного достоинства и веру в человечество. В таких отношениях партнеры допускают манипуляции и насилие — как физическое, так и психологическое — в отношении друг друга. Постоянная критика, обесценивание и игнорирование ваших интересов — верные признаки того, что вы в плохой компании. Из токсичных отношений надо бежать, но, как правило, силы остаются только на то, чтобы уползти. Но даже это требует решимости и энергии. Партнерские отношения. Самая сложная форма обсуждаемого предмета, потому что предполагает равенство обоих участников по части распределения прав и обязанностей. А также признание равной ценности их интересов и потребностей. Из настоящих партнерских отношений никто не уходит обиженным. Вообще очень мало известно о том, чтобы кто-нибудь из таких отношений уходил, разве что после формулировки «и умерли в один день». В партнерских отношениях хорошо обоим. И они тратят на работу над этой конструкцией столько времени и сил, что разорвать такой союз — как сжечь ипотечную квартиру, за которую уже выплачена неприлично огромная сумма.

Впрочем, на первых порах вас, вероятно, будут интересовать не отношения в целом, а отношение вашего избранника или избранницы к сексу. Если предмет интереса заявляет на голубом глазу, что он секс-позитивен, не надо шарахаться в ужасе. Секс — не болезнь. Собеседник всего лишь хотел донести до вас, что относится к теме положительно, не комплексует из-за своего тела и не считает, что телесные контакты — это повод для чувства вины. Важно понимать, что такая позиция не означает автоматического согласия удовлетворить ваши желания и фантазии. Не надо путать позитивизм с промискуитетом. При этом есть люди, которым секс как таковой или с вашим участием может быть неинтересен. И дело не в том, что вы плохо стараетесь. Просто примите как данность. Асексуал. Может быть во всех смыслах прекрасной и обаятельной личностью, но с одной особенностью: ему неинтересен секс. Он или она не имеет потребностей и, как следствие, каких-либо желаний в этой области. При этом асексуал может испытывать потребность в отношениях, любви и поддержке. Если вам повезло затащить на свидание асексуала, худшее, что можно сказать: «Да у тебя просто никого нормального не было». Не будьте дикарем.

Антисексуал. Может иметь сексуальные потребности, но сознательно отказывается от их удовлетворения по какой-либо причине: религиозной, моральной или рациональной. Или ему просто некогда. Там, где асексуалу скучно, для антисексуала есть непреодолимые препятствия, укоренившиеся, как правило, в его голове. Что-либо там полоть или копать — не ваша задача. Аутосексуал. Секс ему, может быть, и интересен, но совершенно точно не интересно, чтобы в процессе как-либо участвовали вы. Или любые другие претенденты на его тело. Потому что оно ему самому нравится. Скажите нарциссу, что он восхитителен, и идите в своих поисках дальше. Демисексуал. Первый небезнадежный вариант в нашем списке, но без гарантий. Скорого результата не ждите. Такой человек может испытывать сексуальное влечение только в том случае, если у него разовьется сильная эмоциональная привязанность к вам. Сапиосексуал. Тот, кто любит умных. Уверен, что нет ничего сексуальнее интеллекта. Чаще всего и сам не дурак, так что не надейтесь его провести, примерив жилетку Вассермана.

Литсексуал. Нет, это не про книжки. Термин образован от греческого слова «литос» — камень. Если литсексуал вам по-настоящему интересен, вас спасет только железобетонный самоконтроль. Готовьтесь прикидываться бревном. Потому что этого человека возбуждает отсутствие взаимности. Кого и почему он выбирает, чтобы сделать памятником на своем пьедестале — загадка, возможно, уходящая корнями в детство. Интерсексуал. Человек, в организме которого от рождения сочетаются физические и физиологические признаки обоих полов. Раньше это считалось чуть ли не врожденной патологией и исправлялось хирургически в раннем возрасте. Иногда родители, выбирая, какой пол оставить ребенку, совершали ошибку, и это приводило к личным трагедиям. Некоторые интерсексуалы, взрослея, принимают свои особенности и не хотят что-либо в себе менять. Пансексуал. Считает, что ваш гендер или пол неважен, главное, чтобы вы были интересным человеком. В каком-то смысле внимание пансексуала — серьезный комплимент вашей личности.

Полиамор. Считает, что можно иметь постоянные и краткосрочные связи с одним или несколькими партнерами одновременно. Понятие «ревности» не признает. Главное, что отличает полиамора от человека с пониженной социальной ответственностью — информированное согласие всех партнеров на то, что в этих отношениях у них не будет монополии. Соло-полиамор делает все то же самое, но не заводит длительных отношений ни с одним из партнеров, честно предупреждая о своей особенности на берегу. Радоваться полиамору можно, перевоспитывать — бессмысленно. Сингл. Не стремится к построению отношений, но может испытывать потребность в сексе. Просто вы никогда не будете для него или нее на первом месте — там прочно обосновалось что-то вроде творчества, самореализации, путешествий или сериалов Netflix. Вот только не надо думать, что это он такой был до встречи с кем-нибудь, вроде вас. Это раньше синглов называли «убежденный холостяк», и в самой этой формулировке содержался вызов: попробуй, мол, заинтересуй, поборись за главный приз. Сегодня надо понимать, что сингл — не приз и обижаться на него или на нее за это бессмысленно.