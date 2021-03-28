Опять весна, опять грачи. Учим современный секс-новояз, чтобы хотеть этично и получать ожидаемое

В помощь — словарик современных терминов, связанных с сексуальностью и соответствующими отношениями между людьми. Кто-то, возможно, удивится изобилию сложных синонимов к слову «козел», а для кого-то мы Америку не откроем. В любом случае уберите детей от экранов.
Начнем с того, какие с точки зрения прогрессивного человека отношения, так или иначе связанные с сексом, в принципе бывают. Возможно, ваш избранник или избранница уже в чем-то подобном участвует, так что лучше быть в курсе. Не претендуя на всеобъемлющее знание, выделим три основных категории.
Открытые отношения. Чтобы практиковать таковые, сначала надо обзавестись постоянным партнером. А потом убедиться, что он или она согласны с тем, что ваши сексуальные практики будут немоногамны. Согласие партнера должно быть осознанным и добровольным, а принцип открытости — движением двусторонним. Оба партнера могут иметь романтические, сексуальные или другие контакты с третьими лицами. Если один пошел налево, а другая — на кухню, это не открытые отношения, а черт знает что.
Токсичные отношения. Разрушают нашу самооценку, чувство собственного достоинства и веру в человечество. В таких отношениях партнеры допускают манипуляции и насилие — как физическое, так и психологическое — в отношении друг друга. Постоянная критика, обесценивание и игнорирование ваших интересов — верные признаки того, что вы в плохой компании. Из токсичных отношений надо бежать, но, как правило, силы остаются только на то, чтобы уползти. Но даже это требует решимости и энергии.
Партнерские отношения. Самая сложная форма обсуждаемого предмета, потому что предполагает равенство обоих участников по части распределения прав и обязанностей. А также признание равной ценности их интересов и потребностей. Из настоящих партнерских отношений никто не уходит обиженным. Вообще очень мало известно о том, чтобы кто-нибудь из таких отношений уходил, разве что после формулировки «и умерли в один день». В партнерских отношениях хорошо обоим. И они тратят на работу над этой конструкцией столько времени и сил, что разорвать такой союз — как сжечь ипотечную квартиру, за которую уже выплачена неприлично огромная сумма.
Впрочем, на первых порах вас, вероятно, будут интересовать не отношения в целом, а отношение вашего избранника или избранницы к сексу. Если предмет интереса заявляет на голубом глазу, что он секс-позитивен, не надо шарахаться в ужасе. Секс — не болезнь. Собеседник всего лишь хотел донести до вас, что относится к теме положительно, не комплексует из-за своего тела и не считает, что телесные контакты — это повод для чувства вины. Важно понимать, что такая позиция не означает автоматического согласия удовлетворить ваши желания и фантазии. Не надо путать позитивизм с промискуитетом.
При этом есть люди, которым секс как таковой или с вашим участием может быть неинтересен. И дело не в том, что вы плохо стараетесь. Просто примите как данность.
Асексуал. Может быть во всех смыслах прекрасной и обаятельной личностью, но с одной особенностью: ему неинтересен секс. Он или она не имеет потребностей и, как следствие, каких-либо желаний в этой области. При этом асексуал может испытывать потребность в отношениях, любви и поддержке. Если вам повезло затащить на свидание асексуала, худшее, что можно сказать: «Да у тебя просто никого нормального не было». Не будьте дикарем.
Антисексуал. Может иметь сексуальные потребности, но сознательно отказывается от их удовлетворения по какой-либо причине: религиозной, моральной или рациональной. Или ему просто некогда. Там, где асексуалу скучно, для антисексуала есть непреодолимые препятствия, укоренившиеся, как правило, в его голове. Что-либо там полоть или копать — не ваша задача.
Аутосексуал. Секс ему, может быть, и интересен, но совершенно точно не интересно, чтобы в процессе как-либо участвовали вы. Или любые другие претенденты на его тело. Потому что оно ему самому нравится. Скажите нарциссу, что он восхитителен, и идите в своих поисках дальше.
Демисексуал. Первый небезнадежный вариант в нашем списке, но без гарантий. Скорого результата не ждите. Такой человек может испытывать сексуальное влечение только в том случае, если у него разовьется сильная эмоциональная привязанность к вам.
Сапиосексуал. Тот, кто любит умных. Уверен, что нет ничего сексуальнее интеллекта. Чаще всего и сам не дурак, так что не надейтесь его провести, примерив жилетку Вассермана.
Литсексуал. Нет, это не про книжки. Термин образован от греческого слова «литос» — камень. Если литсексуал вам по-настоящему интересен, вас спасет только железобетонный самоконтроль. Готовьтесь прикидываться бревном. Потому что этого человека возбуждает отсутствие взаимности. Кого и почему он выбирает, чтобы сделать памятником на своем пьедестале — загадка, возможно, уходящая корнями в детство.
Интерсексуал. Человек, в организме которого от рождения сочетаются физические и физиологические признаки обоих полов. Раньше это считалось чуть ли не врожденной патологией и исправлялось хирургически в раннем возрасте. Иногда родители, выбирая, какой пол оставить ребенку, совершали ошибку, и это приводило к личным трагедиям. Некоторые интерсексуалы, взрослея, принимают свои особенности и не хотят что-либо в себе менять.
Пансексуал. Считает, что ваш гендер или пол неважен, главное, чтобы вы были интересным человеком. В каком-то смысле внимание пансексуала — серьезный комплимент вашей личности.
Полиамор. Считает, что можно иметь постоянные и краткосрочные связи с одним или несколькими партнерами одновременно. Понятие «ревности» не признает. Главное, что отличает полиамора от человека с пониженной социальной ответственностью — информированное согласие всех партнеров на то, что в этих отношениях у них не будет монополии. Соло-полиамор делает все то же самое, но не заводит длительных отношений ни с одним из партнеров, честно предупреждая о своей особенности на берегу. Радоваться полиамору можно, перевоспитывать — бессмысленно.
Сингл. Не стремится к построению отношений, но может испытывать потребность в сексе. Просто вы никогда не будете для него или нее на первом месте — там прочно обосновалось что-то вроде творчества, самореализации, путешествий или сериалов Netflix. Вот только не надо думать, что это он такой был до встречи с кем-нибудь, вроде вас. Это раньше синглов называли «убежденный холостяк», и в самой этой формулировке содержался вызов: попробуй, мол, заинтересуй, поборись за главный приз. Сегодня надо понимать, что сингл — не приз и обижаться на него или на нее за это бессмысленно.
Есть еще несколько очень важных слов, которые надо понимать, прежде чем пускаться в романтические (или кажущиеся вам романтическими) приключения.
Харассмент — грех, доступный каждому, даже если вы не Вайнштейн. Так называется любое действие или поведение, нарушающее личные границы другого человека. Это не только шлепок по заднице или положенная на плечо рука, но и грубая реплика с сексуальным подтекстом или демонстрация собственного, скажем так, сексуального потенциала, если вас об этом не просили.
Абьюз — физическое и психологическое насилие, игнорирование интересов партнера, особенно в ситуации, когда он или она зависит от вас. Кстати, по нынешним временам мужчина, который практически на следующий день после знакомства зовет девушку замуж — считается не романтиком, а потенциальным тираном.
Газлайтинг — отрицание проблем и обесценивание чувств партнера, намеки на то, что с ним или с ней что-то не так. «Ты неадекватный» или «ты истеричка» — реплики из этого репертуара.
Сексуальная объективация — отношение к другому человеку как к объекту для удовольствия. Часто встречается в рекламе, когда для продвижения товаров, предназначенных для мужчин, используются изображения подчеркнуто сексуального женского тела.
Культура отмены — форма общественной борьбы с насилием, остракизм, которому подвергают тех, кто замечен в харассменте или абьюзе. Одна из самых известных жертв этого явления — актер Джонни Депп, которого сначала засудила бывшая жена, а потом начали увольнять из кинопроектов. Его просто «отменили» — подвергли осуждению в профессиональной среде за то, как он вел себя с женой дома.
Принцип активного согласия — то, что защищает человека от посягательств на его или ее личные границы, а также от обвинений в изнасиловании. Ваш партнер должен не только недвусмысленно и вслух выразить свое согласие на секс с вами, но и активно участвовать в процессе. Безразличие, подавленность, бессознательное состояние или алкогольное опьянение — сигнал, что мероприятия сексуального свойства пора прекращать.
Нет значит «нет». Может прозвучать на любом этапе знакомства, ухаживаний или сексуальных практик. Не является поводом для спора, более тесного физического контакта или глубокой внутренней обиды. По сути, это просто приглашение к дальнейшему исследованию окружающего вас мира, который населен людьми достаточно плотно, чтобы каждый имел шанс однажды услышать: «Да».
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»