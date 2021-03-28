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Две кошки смогли выжить в охваченной огнём коммуналке на Коломенской, а человек — нет

В ночном пожаре в Петербурге погибла женщина

Трагедия произошла минувшей ночью в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Как сообщает городское ГУ МЧС, 28 марта в 2:47 поступил вызов на Коломенскую улицу, 13. В 5-комнатной коммунальной квартире огонь охватил 10 квадратных метров в 20-метровом коридоре. На место прибыли три пожарных расчёта — 12 человек. В 3:25 они ликвидировали возгорание.

Погибла женщина 1980 года рождения, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе управления. По данным «Фонтанки», пожарные спасли двух кошек — их вынесли из квартиры на четвёртом этаже. На улице животные смогли отдышаться.

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Фото: «Фонтанка.ру»

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