Как сообщает городское ГУ МЧС, 28 марта в 2:47 поступил вызов на Коломенскую улицу, 13. В 5-комнатной коммунальной квартире огонь охватил 10 квадратных метров в 20-метровом коридоре. На место прибыли три пожарных расчёта — 12 человек. В 3:25 они ликвидировали возгорание.

Погибла женщина 1980 года рождения, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе управления. По данным «Фонтанки», пожарные спасли двух кошек — их вынесли из квартиры на четвёртом этаже. На улице животные смогли отдышаться.