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Российские фигуристы выиграли третье золото на чемпионате мира. Смотрите победные прокаты наших спортсменов

Российская сборная по фигурному катанию повторила рекорды ЧМ 1998 и 1999 годов

Победой российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завершились соревнования танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 27 марта. В сумме они получили 221,17 баллов.

Серебро выиграли американцы Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (214,71), а бронзу - канадцы Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (214,35).

Это золото стало для российских спортсменов третьим на турнире.

Ранее обладателями золотых медалей в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В женской произвольной проограмме выиграла Анна Щербакова.

Всего российские фигуристы завоевали шесть медалей - три золотые, одна серебряная, две бронзовые. Отметим также серебро петербурженки Елизаветы Туктамышевой.

На награждении вместо российского гимна играл фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Российские фигуристы повторили рекорд чемпионатов мира 1998 и 1999 годов, когда у сборной также было 6 медалей.

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Комментарии (1)

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"Ещё мы делаем ракеты, и покорили Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей..." (С)
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