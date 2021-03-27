Российские фигуристы выиграли третье золото на чемпионате мира. Смотрите победные прокаты наших спортсменов

Победой российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завершились соревнования танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 27 марта. В сумме они получили 221,17 баллов.
Серебро выиграли американцы Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (214,71), а бронзу - канадцы Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (214,35).
Это золото стало для российских спортсменов третьим на турнире.
Ранее обладателями золотых медалей в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
В женской произвольной проограмме выиграла Анна Щербакова.
Всего российские фигуристы завоевали шесть медалей - три золотые, одна серебряная, две бронзовые. Отметим также серебро петербурженки Елизаветы Туктамышевой.
На награждении вместо российского гимна играл фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Российские фигуристы повторили рекорд чемпионатов мира 1998 и 1999 годов, когда у сборной также было 6 медалей.