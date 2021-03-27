Российские фигуристы выиграли третье золото на чемпионате мира. Смотрите победные прокаты наших спортсменов

Победой российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завершились соревнования танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 27 марта. В сумме они получили 221,17 баллов.

Серебро выиграли американцы Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (214,71), а бронзу - канадцы Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (214,35).

Это золото стало для российских спортсменов третьим на турнире.

Ранее обладателями золотых медалей в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.