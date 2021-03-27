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В Петербурге остановили актёра «Сталинграда» на каршеринговом «Рено». Во время медосвидетельствования место мочи он сдал воду из унитаза

Петербургского актёра с признаками наркотического опьянения, передвигавшегося на каршеринговом автомобиле, остановили сотрудники ГИБДД в Калининском районе. Об этом 27 марта в социальной сети «ВКонтакте» сообщает «Дорожный инспектор».

Полицейские обратили внимание на арендованный Renault накануне около 22:30 у дома № 49 на проспекте Непокорённых. В процессе общения с 36-летним водителем они заподозрили, что перед тем, как сесть за руль, он мог употребить запрещённые вещества. Автомобилисту предложили пройти медицинское освидетельствование, но что-то пошло не так.

Дорожный инспектор.

«Поехали к врачу, там данный персонаж вместо своего биоматериала зачерпнул воду из унитаза, что расценивается как отказ от медосвидетельствования», — пишет «Дорожный инспектор».

Отказ оформили в протокол по статье 12.25 КоАП РФ. Автомобилисту грозит административный штраф в крупном размере или лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Арендованный Renault передали представителю каршеринговой компании, которая также может оштрафовать арендатора.

По данным «Фонтанки», 36-летний актёр играет в петербургских театрах, а также снимается в кино. В его карьере есть главные и второстепенные роли в таких фильмах, как «Сталинград», «Довлатов», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны». Всего — 67 картин.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Coulthard
Дмитрий Кочкин это был.
Вася ПУПКИН
Третий справа в кадре, лежал.
Коля Мойкин
Страна должна знать своих героев.
Странная статья. Не про кого.
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