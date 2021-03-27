Петербургского актёра с признаками наркотического опьянения, передвигавшегося на каршеринговом автомобиле, остановили сотрудники ГИБДД в Калининском районе. Об этом 27 марта в социальной сети «ВКонтакте» сообщает «Дорожный инспектор».

Полицейские обратили внимание на арендованный Renault накануне около 22:30 у дома № 49 на проспекте Непокорённых. В процессе общения с 36-летним водителем они заподозрили, что перед тем, как сесть за руль, он мог употребить запрещённые вещества. Автомобилисту предложили пройти медицинское освидетельствование, но что-то пошло не так.

«Поехали к врачу, там данный персонаж вместо своего биоматериала зачерпнул воду из унитаза, что расценивается как отказ от медосвидетельствования», — пишет «Дорожный инспектор».



Отказ оформили в протокол по статье 12.25 КоАП РФ. Автомобилисту грозит административный штраф в крупном размере или лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Арендованный Renault передали представителю каршеринговой компании, которая также может оштрафовать арендатора.



По данным «Фонтанки», 36-летний актёр играет в петербургских театрах, а также снимается в кино. В его карьере есть главные и второстепенные роли в таких фильмах, как «Сталинград», «Довлатов», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны». Всего — 67 картин.

