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Центр Петербурга погрузился во тьму: на час выключили декоративную архитектурную подсветку в поддержку Часа Земли

Петербург присоединился к международной экологической акции «Час Земли». За тем, как это было, вечером 27 марта понаблюдал фотограф «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Как ранее сообщал комитет по молодёжной политике, в 20:30 в городе была отключена подсветка более 40 знаковых зданий и сооружений. Среди них — Эрмитаж, Главный штаб, Кунсткамера, Меншиковский дворец, Институт Культуры, Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Биржевой мосты.

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В акции также принимала участие Октябрьская железная дорога (ОЖД), которая отключила архитектурно-художественную подсветку вокзалов, административных зданий и другое освещение, не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров. Как пояснили в пресс-службе ОЖД, снижение объёма потребляемой электроэнергии уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу и экономит ресурсы. В 2020 году за время Часа Земли было сэкономлено порядка 1 тыс. кВт/час.

Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Международная экологическая акция ежегодно проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Все желающие — частные лица, организации, коммерческие компании, муниципальные образования — могут выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на 60 минут, чтобы выразить неравнодушие к будущему нашей планеты. Это самая массовая акция на планете, отмечали в Смольном. В ней ежегодно принимают участие 188 стран и более 2 миллиардов человек. В этом году она посвящена теме открытости экологической информации и проходит под слоганом #откройся.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

Коля Мойкин
Человеческая глупость не знает границ.
nuga
зеленая шиза.
265055770
Еще можно ритуально задерживать дыхание на одну минуту, снижая выбросы углекислого газа. Толку также ноль, но на пиаре можно будет создать видимость активности.
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