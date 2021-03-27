Как ранее сообщал комитет по молодёжной политике, в 20:30 в городе была отключена подсветка более 40 знаковых зданий и сооружений. Среди них — Эрмитаж, Главный штаб, Кунсткамера, Меншиковский дворец, Институт Культуры, Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Биржевой мосты.
В акции также принимала участие Октябрьская железная дорога (ОЖД), которая отключила архитектурно-художественную подсветку вокзалов, административных зданий и другое освещение, не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров. Как пояснили в пресс-службе ОЖД, снижение объёма потребляемой электроэнергии уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу и экономит ресурсы. В 2020 году за время Часа Земли было сэкономлено порядка 1 тыс. кВт/час.
Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Международная экологическая акция ежегодно проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Все желающие — частные лица, организации, коммерческие компании, муниципальные образования — могут выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на 60 минут, чтобы выразить неравнодушие к будущему нашей планеты. Это самая массовая акция на планете, отмечали в Смольном. В ней ежегодно принимают участие 188 стран и более 2 миллиардов человек. В этом году она посвящена теме открытости экологической информации и проходит под слоганом #откройся.