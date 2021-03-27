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Жители Финляндии за год получили рекордные 11 млн евро компенсации за украденные велосипеды

Похищение велосипедов в Суоми достигло максимума

Кражи безмоторного двухколёсного транспорта в Финляндии поднялись до рекордной отметки в 2020 году, сообщает 27 марта Yle со ссылкой на данные организации Finanssiala ry, представляющей страховой сектор.

Всего за минувший год в страховые компании поступило 20 900 заявлений о пропаже велосипеда, что почти на 20 % выше показателя 2019-го. Это самое большое число за всю 30-летнюю историю ведения учета. В полицию о краже сообщили около 24 000 человек, оставшихся без двухколёсного друга из-за воров.

Разница между данными полиции и страховых компаний объясняется тем, что не все владельцы пропавшего велосипеда подают заявление о страховом возмещении.

Страховые выплаты за украденные велосипеды составили 11 миллионов евро.

Между тем транспортное ведомство Traficom на этой неделе решило в два раза ограничить максимально допустимое количество пассажиров на общественном транспорте столичного региона на месяц. Вероятно, после этого популярность велосипедов вырастет еще больше.

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Комментарии (14)

265048588
И бухают и воруют.
gencon
Понятно, что мигранты. Но вот какая же цивилизованная страна. Ещё и возмещение получают.
Brightness
На то количество россиян, посещавших Суоми в 2019, в т.ч. дальнобойщиков, краж было меньше на 20%. В 2020 через границу проходило процентов на 99% меньше россиян, в т.ч. и дальнобойщиков, но краж стало еще больше. Дальнобойщики ездят по трассам,где нет велосипедов. Так что, хорошая финская сказка - свалить на русских свои нечистые ручки.
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