Жители Финляндии за год получили рекордные 11 млн евро компенсации за украденные велосипеды

Кражи безмоторного двухколёсного транспорта в Финляндии поднялись до рекордной отметки в 2020 году, сообщает 27 марта Yle со ссылкой на данные организации Finanssiala ry, представляющей страховой сектор.



Всего за минувший год в страховые компании поступило 20 900 заявлений о пропаже велосипеда, что почти на 20 % выше показателя 2019-го. Это самое большое число за всю 30-летнюю историю ведения учета. В полицию о краже сообщили около 24 000 человек, оставшихся без двухколёсного друга из-за воров.