Жители Финляндии за год получили рекордные 11 млн евро компенсации за украденные велосипеды

Кражи безмоторного двухколёсного транспорта в Финляндии поднялись до рекордной отметки в 2020 году, сообщает 27 марта Yle со ссылкой на данные организации Finanssiala ry, представляющей страховой сектор.
Всего за минувший год в страховые компании поступило 20 900 заявлений о пропаже велосипеда, что почти на
Разница между данными полиции и страховых компаний объясняется тем, что не все владельцы пропавшего велосипеда подают заявление о страховом возмещении.
Страховые выплаты за украденные велосипеды составили 11 миллионов евро.
Между тем транспортное ведомство Traficom на этой неделе решило в два раза ограничить максимально допустимое количество пассажиров на общественном транспорте столичного региона на месяц. Вероятно, после этого популярность велосипедов вырастет еще больше.