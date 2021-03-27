Информацию о происшествии 27 марта опубликовал паблик «Новости Купчино» во «ВКонтакте».
«Судя по количеству представителей правоохранительных органов, человек был не без определённого места жительства. Довольно долго описывали и фотографировали, возможно, криминал», — написали петербуржцы. По их словам, труп не увозили несколько часов, но «некоторых родителей, гуляющих с детьми, это совершенно не смущало».
Как сообщил «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, сообщение об обнаружении тела по указанному адресу поступило в полицию около восьми утра. Собеседник издания уточнил, что скончавшийся — 31-летний мужчина. По предварительной информации, на его теле отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. Проводится проверка.