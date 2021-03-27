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«Некоторых родителей это совершенно не смущало». Петербуржцы нашли труп на детской площадке в Купчино

Мёртвого мужчину нашли на детской площадке на юге Петербурга

Субботнее утро жителей Фрунзенского района Петербурга началось со страшной находки, сделанной на детской площадке у дома № 21 по Купчинской улице.

Информацию о происшествии 27 марта опубликовал паблик «Новости Купчино» во «ВКонтакте».

«Судя по количеству представителей правоохранительных органов, человек был не без определённого места жительства. Довольно долго описывали и фотографировали, возможно, криминал», — написали петербуржцы. По их словам, труп не увозили несколько часов, но «некоторых родителей, гуляющих с детьми, это совершенно не смущало».

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Как сообщил «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, сообщение об обнаружении тела по указанному адресу поступило в полицию около восьми утра. Собеседник издания уточнил, что скончавшийся — 31-летний мужчина. По предварительной информации, на его теле отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. Проводится проверка.

Фото: Новости Купчино

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Комментарии (18)

265048588
В Купчаге уже ко всему привыкли.
nuga
Детным на все наплевать,кроме какашек и памперсов.Человек умер и довольно молодой.Остановись,сними шляпу и помяни его минутой молчания,он тоже был чьим то сыном,гулял на этой площадке,строил куличики из песка. И ваш ребёнок может тумереть один,вне дома,а рядом будут беситься другие мамки и другие детки.
bluxer
Жмура испугались, королевские неженки.
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