Два гола Дзюбы принесли сборной России победу над Словенией в отборе на ЧМ-2022

Победой сборной России по футболу завершился матч квалификации чемпионата мира — 2022 против Словении 27 марта в Сочи. Россияне выиграли со счетом 2:1.
Оба гола отечественной команды забил Артем Дзюба на 26-й и 35-й минутах.
Дзюба и Кузяев лучше всех разобрались в штрафной – и Артем аккуратно катнул в уголок 😍— Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021
Вот таким получился первый гол в сегодняшнем матче 💪 pic.twitter.com/nHVmJW4afD
Дзюба уже выстрелил дублем ⚽️⚽️— Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021
Лови его 29-й гол за сборную – до рекорда Кержакова остался лишь один мяч 👏👏👏
Догонит сегодня? Узнаем на МАТЧ ПРЕМЬЕР во втором тайме 📺https://t.co/1k0J8B6Ja5 pic.twitter.com/zwC1hRoai3
Словения ответила забитым мячом Йосипа Иличича.
Иличич показал класс 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021
Мастерский удар в одно касание – и счет стал 2:1. Ждем такую же ответку одноклубнику от Миранчука 💪 pic.twitter.com/nFdZNxClWv
Теперь на счету сборной России — 6 очков, и она по-прежнему занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Помимо Словении, Россия играет в группе со сборными Словакии, Кипра и Хорватии.