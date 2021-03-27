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Два гола Дзюбы принесли сборной России победу над Словенией в отборе на ЧМ-2022

Сборная РФ лидирует в своей группе после отборочного матча на ЧМ против Словении

Победой сборной России по футболу завершился матч квалификации чемпионата мира — 2022 против Словении 27 марта в Сочи. Россияне выиграли со счетом 2:1.

Оба гола отечественной команды забил Артем Дзюба на 26-й и 35-й минутах.

Словения ответила забитым мячом Йосипа Иличича.

Теперь на счету сборной России — 6 очков, и она по-прежнему занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Помимо Словении, Россия играет в группе со сборными Словакии, Кипра и Хорватии.

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