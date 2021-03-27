МВД Белоруссии не зафиксировало в стране протестных акций, но отчиталось о задержании более 100 человек

Более сотни человек задержаны в белорусских городах 27 марта за административные правонарушения, в том числе — пикетирование. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
«По последней информации, которой я располагаю, а это информация по состоянию на 16:00 (совпадает с мск), более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства. Это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка», — сказала Чемоданова.
Представительница ведомства подчеркнула, что несанкционированных акций, к которым призывала оппозиция, в стране не зафиксировано.
По данным правозащитного центра «Вясна», по состоянию на 18:30 в белорусских городах задержаны 77 человек. Список продолжает пополняться.
Ранее анонс первого в этом году массового выхода белорусов на городские улицы появился в оппозиционных Telegram-каналах. Как пишет агентство со ссылкой на начальника СК по Минску, после публикации призывов к участию в несогласованных мероприятиях было возбуждено уголовное дело. Тем, кто планировал принять в них участие, напомнили об уголовной ответственности.