Польша аннулировала документы двух судов, участвовавших в прокладке «Северного потока — 2»

Морская палата в Гданьске (Польша) сняла с учёта корабли Krebs Geo и Krebs Jet, сообщает 27 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на данные палаты. Как заявил заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский, они рассматриваются властями Польши как нарушители санкций в отношении «Северного потока — 2», поскольку участвовали в строительстве газопровода.

По его словам, суда принадлежат немецкому судовладельцу, но они ходили под польским флагом. Замминистра подчеркнул, что «ни одно из судов под нашим флагом не может ущемлять экономические интересы польского государства».