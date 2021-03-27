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Польша аннулировала документы двух судов, участвовавших в прокладке «Северного потока — 2»

Два судна лишились польских флагов за строительство «Северного потока — 2»

Морская палата в Гданьске (Польша) сняла с учёта корабли Krebs Geo и Krebs Jet, сообщает 27 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на данные палаты. Как заявил заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский, они рассматриваются властями Польши как нарушители санкций в отношении «Северного потока — 2», поскольку участвовали в строительстве газопровода.

По его словам, суда принадлежат немецкому судовладельцу, но они ходили под польским флагом. Замминистра подчеркнул, что «ни одно из судов под нашим флагом не может ущемлять экономические интересы польского государства».

«Мы отозвали у них транспортную документацию, поэтому они де-факто не могут покинуть свои порты приписки под польским флагом», — приводит слова Витковского «Польское радио».

Работы по строительству «Северного потока — 2» (СП-2) выполнены на 90–92 %.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В декабре 2019 года США ввели против газопровода санкции, после чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. «Газпром», тем временем, решил достраивать «Северный поток — 2» собственными силами. Позднее США пригрозили России новыми санкциями за попытки достроить газопровод самостоятельно.

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