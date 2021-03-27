Легковой автомобиль сгорел в Красносельском районе Петербурга днём 27 марта. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», огонь охватил машину у дома № 14, корпус 1, на проспекте Кузнецова.
По указанному адресу выгорел моторный отсек «Форда», рассказали «Фонтанке» в городском управлении МЧС. В ведомстве добавили, что возгорание локализовали в 16:00.
Судя по видеозаписи с места события, которая оказалась в распоряжении издания, из-под капота легковушки, припаркованной рядом с жилыми домами, сначала пошёл дым. В нескольких метрах от неё за происходящим наблюдали зеваки.
Спустя некоторое время появилось пламя. К этому моменту уже прибыли сотрудники МЧС. Об этом свидетельствуют ролики, размещённые в Сети. Зрелищное происшествие собрало публику, которая снимала работу пожарных на камеры.