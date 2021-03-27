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Зрелищный пожар в легковушке собрал публику на юго-западе Петербурга

Петербургские пожарные на глазах зевак локализовали возгорание в «Форде»

Легковой автомобиль сгорел в Красносельском районе Петербурга днём 27 марта. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», огонь охватил машину у дома № 14, корпус 1, на проспекте Кузнецова.

По указанному адресу выгорел моторный отсек «Форда», рассказали «Фонтанке» в городском управлении МЧС. В ведомстве добавили, что возгорание локализовали в 16:00.

Судя по видеозаписи с места события, которая оказалась в распоряжении издания, из-под капота легковушки, припаркованной рядом с жилыми домами, сначала пошёл дым. В нескольких метрах от неё за происходящим наблюдали зеваки.

Спустя некоторое время появилось пламя. К этому моменту уже прибыли сотрудники МЧС. Об этом свидетельствуют ролики, размещённые в Сети. Зрелищное происшествие собрало публику, которая снимала работу пожарных на камеры.

© Фонтанка.Ру

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