Легковой автомобиль сгорел в Красносельском районе Петербурга днём 27 марта. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», огонь охватил машину у дома № 14, корпус 1, на проспекте Кузнецова.



По указанному адресу выгорел моторный отсек «Форда», рассказали «Фонтанке» в городском управлении МЧС. В ведомстве добавили, что возгорание локализовали в 16:00.