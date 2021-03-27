Информацию о происшествии очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По словам свидетелей, несколько машин столкнулись на перекрёстке улицы Сизова и проспекта Королёва. Туда уже прибыли работники скорой помощи и реанимация, а также МЧС и ГИБДД.

Очевидцы также пишут, что от места аварии собирается транспортный затор в сторону Коломяжского проспекта. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», его длина составляет более километра.



«Фонтанка» обратилась за подробностями ДТП в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Как сообщили изданию в ведомстве, столкновение двух транспортных средств произошло около 16:10. В результате пострадали двое водителей: один получил лёгкие травмы, другой – травмы средней степени тяжести. Проводится проверка.