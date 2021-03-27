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Спасатели и медики работают на месте ДТП на северо-западе Петербурга. Авария собирает пробку

Жёсткая авария с участием нескольких машин произошла на северо-западе Петербурга

Сотрудники экстренных служб работают на месте дорожной аварии в Приморском районе Петербурга днём 27 марта.

Информацию о происшествии очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По словам свидетелей, несколько машин столкнулись на перекрёстке улицы Сизова и проспекта Королёва. Туда уже прибыли работники скорой помощи и реанимация, а также МЧС и ГИБДД.

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Очевидцы также пишут, что от места аварии собирается транспортный затор в сторону Коломяжского проспекта. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», его длина составляет более километра.

«Фонтанка» обратилась за подробностями ДТП в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Как сообщили изданию в ведомстве, столкновение двух транспортных средств произошло около 16:10. В результате пострадали двое водителей: один получил лёгкие травмы, другой – травмы средней степени тяжести. Проводится проверка.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Николай Пономарёв
Обхохочешься, ага, особенно когда вот такая шляпа случается https://www.fontanka.ru/2020/05/18/69264979/ ну явнож чувак 20 ехал, не больше.
265040341
...забавно читать про быструю езду в городе, когда на все бортовых, как ни ускоряйся - средняя 20.
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