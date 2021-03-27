Пассажирка с COVID-19 умерла в аэропорту под Токио. Там она отбывала двухнедельную изоляцию

Прилетевшая из Египта в Японию женщина скончалась во время прохождения карантина в аэропорту Нарита недалеко от Токио. Такой случай в стране произошёл впервые, сообщает 27 марта ТАСС со ссылкой на Минздрав Японии.

Пассажирка за 50 вернулась из поездки в Египет 16 марта. Тест на коронавирус, сданный по прилете, оказался положительным. Её оставили на карантин в аэропорту — две недели ей предстояло провести в специально оборудованной зоне. Симптомов болезни у женщины не было, а 27 марта она скоропостижно скончалась.