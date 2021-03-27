FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Пассажирка с COVID-19 умерла в аэропорту под Токио. Там она отбывала двухнедельную изоляцию

Впервые в Японии человек умер в аэропорту на карантине

Прилетевшая из Египта в Японию женщина скончалась во время прохождения карантина в аэропорту Нарита недалеко от Токио. Такой случай в стране произошёл впервые, сообщает 27 марта ТАСС со ссылкой на Минздрав Японии.

Пассажирка за 50 вернулась из поездки в Египет 16 марта. Тест на коронавирус, сданный по прилете, оказался положительным. Её оставили на карантин в аэропорту — две недели ей предстояло провести в специально оборудованной зоне. Симптомов болезни у женщины не было, а 27 марта она скоропостижно скончалась.

За время пандемии в Японии COVID-19 выявили у 467 000 человек, 9 048 умерли.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

guess
В мире ежесекундно умирают люди и так было с начала времен..
Гражданкa
разве положительный тест не означает, что уже болезнь в разгаре, и надо получать адекватное лечение? итог закономерен
Nafanka
Ой, померла бы также у нас (на обязательном карантине при аэропортУ) - вооооююю было бы от местной и подкаблучно-западной леберястни- уууууу сколько... А померла в Японии - ну померла и померла... с кем не бывает?! ))) "Вы не понимаете, это... другое..." (с) )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний