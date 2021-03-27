Под Петербургом ветеран открыл свои двери незнакомкам, пообещавшим ему массаж. Ловкость их рук оценят в полиции

Под Петербургом разыскивают женщин, которые под различными предлогами попали в квартиры пожилых мужчин и похитили принадлежащие им денежные накопления. Пенсионеры открыли свои двери незнакомкам, согласившись на льготный массаж и пересчёт купюр.



Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, накануне утром на пороге дома 87-летнего жителя Новой Ладоги появились две дамы. Последние заявили, что хотят сделать ему массаж как участнику Великой Отечественной войны, но необходимо предъявить документы, подтверждающие, что он ветеран. Пенсионер согласился и показал бумаги. После их ухода у него пропали 300 тысяч рублей.