Под Петербургом ветеран открыл свои двери незнакомкам, пообещавшим ему массаж. Ловкость их рук оценят в полиции

Под Петербургом разыскивают женщин, которые под различными предлогами попали в квартиры пожилых мужчин и похитили принадлежащие им денежные накопления. Пенсионеры открыли свои двери незнакомкам, согласившись на льготный массаж и пересчёт купюр.
Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, накануне утром на пороге дома 87-летнего жителя Новой Ладоги появились две дамы. Последние заявили, что хотят сделать ему массаж как участнику Великой Отечественной войны, но необходимо предъявить документы, подтверждающие, что он ветеран. Пенсионер согласился и показал бумаги. После их ухода у него пропали 300 тысяч рублей.
В своём заявлении в полицию он написал, что незваным гостьям на вид было 30–35 лет. Одна из них была черноволосая, указал он, но восточных черт в их лицах не приметил. Полицейские ищут его обидчиц.
О визите двух женщин накануне также сообщил ровесник и сосед обманутого ветерана, пишет 47news. Ему массаж никто не предлагал. Гостьи представились сотрудницами социальных служб и попросили у него денежные купюры, сославшись на то, что им якобы надо переписать номера банкнот. Когда они ушли, пенсионер обнаружил пропажу 650 тысяч рублей.