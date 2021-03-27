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Под Петербургом ветеран открыл свои двери незнакомкам, пообещавшим ему массаж. Ловкость их рук оценят в полиции

Пенсионеры лишились накоплений после визита двух дам в Волховском районе Ленобласти

Под Петербургом разыскивают женщин, которые под различными предлогами попали в квартиры пожилых мужчин и похитили принадлежащие им денежные накопления. Пенсионеры открыли свои двери незнакомкам, согласившись на льготный массаж и пересчёт купюр.

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, накануне утром на пороге дома 87-летнего жителя Новой Ладоги появились две дамы. Последние заявили, что хотят сделать ему массаж как участнику Великой Отечественной войны, но необходимо предъявить документы, подтверждающие, что он ветеран. Пенсионер согласился и показал бумаги. После их ухода у него пропали 300 тысяч рублей.

В своём заявлении в полицию он написал, что незваным гостьям на вид было 30–35 лет. Одна из них была черноволосая, указал он, но восточных черт в их лицах не приметил. Полицейские ищут его обидчиц.

О визите двух женщин накануне также сообщил ровесник и сосед обманутого ветерана, пишет 47news. Ему массаж никто не предлагал. Гостьи представились сотрудницами социальных служб и попросили у него денежные купюры, сославшись на то, что им якобы надо переписать номера банкнот. Когда они ушли, пенсионер обнаружил пропажу 650 тысяч рублей.

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Комментарии (7)

perekuz
А татары до сих пор предъявляют справки об участии в Куликовской битве.
Otkating
21 +55 = 76

87 - 76 = 11

В 11 лет брал Рейстаг - верю - дети победили Гитлера.
gencon
Ну так хамства не было же, клеветы.....А мошенничество в России приветствуется
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