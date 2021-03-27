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Facebook заморозил страницу президента Венесуэлы из-за дезинформации о COVID-19

Страница Мадуро в Facebook заблокирована на 30 дней из-за фейка

Facebook заморозил страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро за распространение недостоверной информации о коронавирусе, сообщает 27 марта Reuters.

Как пояснили в соцсети, Мадуро продвигал препарат, который, по его утверждениям, может вылечить болезнь, но официальных доказательств эффективности средства нет. На видео он рассказывал о чудодейственном пероральном растворе, полученном из тимьяна, который якобы нейтрализует коронавирус без побочных эффектов. Однако это утверждение не подтверждается наукой.

Facebook удалил видео, в котором Мадуро продвигает лекарство, потому что оно нарушает политику против ложных утверждений о том, «что что-то может гарантировать предотвращение заражения COVID-19 или может гарантировать выздоровление от COVID-19».

«Мы следуем рекомендациям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), в которых говорится, что в настоящее время нет лекарств для лечения вируса, — сказал Reuters представитель соцсети. — Из-за неоднократных нарушений наших правил мы также блокируем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения».

С начала пандемии в Венесуэле, по официальным данным, зарегистрировано 154 905 случаев коронавируса и 1 543 случая смерти.

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