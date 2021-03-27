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Времени совсем не осталось. 13-летнему мальчику нужна помощь

У 13-летнего Матвея врожденная аномалия развития правой руки, она была сильно искривлена, отсутствовал локтевой сустав. Мальчик уже прошел семь операций, удлинение руки с помощью аппарата Илизарова. Остался последний этап — эндопротезирование, которое даст ребенку шанс на новую жизнь. Но операцию не проводят бесплатно, а сделать ее необходимо срочно.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Фото: из архива семьи Матвея Симуткина
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Матвей Симуткин, 13 лет.

Врожденная аномалия развития правой руки.

Требуется срочная операция. Стоимость 439 569 руб.

«Сын родился с тяжелым пороком развития правой руки — она была намного короче левой, сильно искривлена, отсутствовал локтевой сустав. Матвею потребовалось шесть операций, чтобы выровнять руку, исправить положение кисти. Однако без локтевого сустава правая рука все равно полноценно не функционирует. Матвей — «вынужденный левша»: почти все делает левой рукой — ест, одевается, умывается, пишет.

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера (Санкт-Петербург), где Матвея лечили все эти годы, рекомендовали нам провести эндопротезирование в два этапа. Это позволит максимально восстановить функции правой руки. Сыну уже рассекли кости на уровне локтевого сустава для установки эндопротеза и удлинили руку с помощью аппарата Илизарова.

В феврале предполагали аппарат снять и установить эндопротез, который был изготовлен специально для Матвея в рамках благотворительной программы. Однако сама операция тоже не проводится за счет средств госбюджета — надо платить самим. Времени совсем не осталось — аппарат Илизарова нужно срочно снимать. Поставить эндопротез готов хирург, который проводил первый этап операции. Сделать это можно в клинике «Скандинавия» (Санкт-Петербург). Но денег на операцию у нас нет. Муж ухаживает за ребенком-инвалидом, я работаю учителем-дефектологом в детском саду. Матвей активный и общительный мальчик, успешно учится в школе с физико-химическим уклоном. Эндопротезирование изменит его жизнь, сын не будет чувствовать себя беспомощным и слабым. Помогите, пожалуйста!» — пишет его мама Екатерина Симуткина из Тверской области.

Сергей Голяна, ортопед, клиника «Скандинавия» (Санкт-Петербург):

«Матвею необходимо выполнить второй этап хирургического лечения — установить эндопротез между плечевой и лучевой костями с целью создания возможности движений в локтевом суставе. Откладывать операцию нельзя».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ

Фото: из архива семьи Матвея Симуткина

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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