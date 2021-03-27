Времени совсем не осталось. 13-летнему мальчику нужна помощь

«Сын родился с тяжелым пороком развития правой руки — она была намного короче левой, сильно искривлена, отсутствовал локтевой сустав. Матвею потребовалось шесть операций, чтобы выровнять руку, исправить положение кисти. Однако без локтевого сустава правая рука все равно полноценно не функционирует. Матвей — «вынужденный левша»: почти все делает левой рукой — ест, одевается, умывается, пишет.

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера (Санкт-Петербург), где Матвея лечили все эти годы, рекомендовали нам провести эндопротезирование в два этапа. Это позволит максимально восстановить функции правой руки. Сыну уже рассекли кости на уровне локтевого сустава для установки эндопротеза и удлинили руку с помощью аппарата Илизарова.

В феврале предполагали аппарат снять и установить эндопротез, который был изготовлен специально для Матвея в рамках благотворительной программы. Однако сама операция тоже не проводится за счет средств госбюджета — надо платить самим. Времени совсем не осталось — аппарат Илизарова нужно срочно снимать. Поставить эндопротез готов хирург, который проводил первый этап операции. Сделать это можно в клинике «Скандинавия» (Санкт-Петербург). Но денег на операцию у нас нет. Муж ухаживает за ребенком-инвалидом, я работаю учителем-дефектологом в детском саду. Матвей активный и общительный мальчик, успешно учится в школе с физико-химическим уклоном. Эндопротезирование изменит его жизнь, сын не будет чувствовать себя беспомощным и слабым. Помогите, пожалуйста!» — пишет его мама Екатерина Симуткина из Тверской области.