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ДТП класса люкс. Камера сняла разрушительное столкновение «Мерседеса» и «Ленд Крузера» в Петербурге

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Разрушительная авария с участием Mercedes-Benz GL-класса и Toyota Land Cruiser Prado произошла в Кировском районе Петербурга днём 27 марта. В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с места ДТП.

О дорожном происшествии в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» сообщили очевидцы. По их словам, автомобили класса люкс столкнулись на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. Судя по опубликованным фотографиям, в результате обе машины получили значительные повреждения. «Фонтанка» запросила информацию о пострадавших в региональном управлении МВД.

Разрушительную аварию на перекрёстке сняла камера. Видеозаписи, сделанные с двух ракурсов, оказались в распоряжении нашего издания.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (7)

265088029
Скорлупа Тойоты победила в пасхальном соревновании.
ash364
Со второго ряда ходом не смог налево.
PHIL
Туфта. В Голливуде лучше снимают!
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