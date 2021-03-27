Разрушительная авария с участием Mercedes-Benz GL-класса и Toyota Land Cruiser Prado произошла в Кировском районе Петербурга днём 27 марта. В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с места ДТП.
О дорожном происшествии в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» сообщили очевидцы. По их словам, автомобили класса люкс столкнулись на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. Судя по опубликованным фотографиям, в результате обе машины получили значительные повреждения. «Фонтанка» запросила информацию о пострадавших в региональном управлении МВД.
Разрушительную аварию на перекрёстке сняла камера. Видеозаписи, сделанные с двух ракурсов, оказались в распоряжении нашего издания.