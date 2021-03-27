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В России мигрантов и их работодателей обяжут регистрироваться в электронных реестрах

МВД готовит реформу с реестрами для гастарбайтеров и работодателей

Регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательным условием для работы в России. Соответствующий законопроект находится сейчас в разработке. Об этом 27 марта сообщает ТАСС со ссылкой на ответ МВД РФ.

Предполагается, что в рамках реформы порядка привлечения гастарбайтеров будут внедрены два электронных реестра: иностранных работников и их работодателей. При наличии записи в них работодатели смогут нанимать на работу иностранных граждан, а те будут иметь возможность законно трудиться.

При этом МВД не прорабатывает и не предлагает инициативу по созданию трудовых бирж мигрантов и выдаче полисов на оказание медицинских услуг, поскольку это не входит в компетенцию министерства.

По данным МВД, на миграционный учет за два месяца текущего года поставлены 1 млн 84 тыс. граждан, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также с начала года почти в два раза меньше оформлено патентов. Если в 2021 году их число составило более 112 300, то годом ранее — почти 204 тыс. С января 2021 года поступило более 168 200 уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и лицами без гражданства, которые осуществляют трудовую деятельность, в то время как годом ранее их было 238 530.

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Комментарии (3)

Nationalverrater_2
Норм, власть воров продолжает политику замещения коренного населения послушными азиатскими рабами
265046383
собственных граждан работой обеспечить не судьба? обязательно завозить вагонами из других стран непонятно кого? =/
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