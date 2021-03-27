В России мигрантов и их работодателей обяжут регистрироваться в электронных реестрах

Регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательным условием для работы в России. Соответствующий законопроект находится сейчас в разработке. Об этом 27 марта сообщает ТАСС со ссылкой на ответ МВД РФ.



Предполагается, что в рамках реформы порядка привлечения гастарбайтеров будут внедрены два электронных реестра: иностранных работников и их работодателей. При наличии записи в них работодатели смогут нанимать на работу иностранных граждан, а те будут иметь возможность законно трудиться.