Пенсионерка из Петербурга усердно переводила мошенникам свои миллионы, пока другая снимала порчу за 200 тысяч рублей

Петербургские пенсионеры продолжают становиться жертвами мошенников. За минувшие сутки на крючок жуликов попались трое пожилых жителей города. Последние лишались денег, пытаясь обезопасить свои банковские счета, обращаясь за помощью к несуществующим юристам и снимая порчу.



Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, накануне в полицию пришла 79-летняя жительница посёлка Парголово, которая рассказала, что на протяжении недели на принадлежащий ей мобильный телефон звонил неизвестный. Мужчина представлялся работником банка и убеждал её во взломе счетов. Пенсионерка поверила и последовала его совету: дважды перевела на более «безопасный» счёт по миллиону, а затем ещё миллион — двумя транзакциями по 200 и 800 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она пошла в полицию.