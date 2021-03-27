Пенсионерка из Петербурга усердно переводила мошенникам свои миллионы, пока другая снимала порчу за 200 тысяч рублей

Петербургские пенсионеры продолжают становиться жертвами мошенников. За минувшие сутки на крючок жуликов попались трое пожилых жителей города. Последние лишались денег, пытаясь обезопасить свои банковские счета, обращаясь за помощью к несуществующим юристам и снимая порчу.
Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, накануне в полицию пришла 79-летняя жительница посёлка Парголово, которая рассказала, что на протяжении недели на принадлежащий ей мобильный телефон звонил неизвестный. Мужчина представлялся работником банка и убеждал её во взломе счетов. Пенсионерка поверила и последовала его совету: дважды перевела на более «безопасный» счёт по миллиону, а затем ещё миллион — двумя транзакциями по 200 и 800 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она пошла в полицию.
Одновременно с этим на стол сотрудников полиции легло заявление пенсионера, проживающего в центре Петербурга. В нём говорилось, что в конце января этого года мужчина заключил с юридической организацией контракт на оказание услуг стоимостью 80 тысяч рублей. Фирма должна была исполнить условия договора в течение месяца со дня его подписания. Однако этого не произошло. Пожилой петербуржец указал, что обманувшая его компания располагалась в доме № 9 в Перекупном переулке, но полицейские по указанному адресу никого не нашли.
Жертвой мошенниц накануне также стала 88-летняя женщина с улицы Карпинского. По её словам, около десяти утра к ней подошли две незнакомки и заявили, что ей необходимо снять порчу. Для этого они проследовали в квартиру пенсионерки, где та передала им 200 тысяч рублей. Полицейские разыскивают предполагаемых преступниц. Во всех перечисленных случаях возбуждены уголовные дела.