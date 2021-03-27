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Пенсионерка из Петербурга усердно переводила мошенникам свои миллионы, пока другая снимала порчу за 200 тысяч рублей

Петербургские пенсионеры стали жертвами лжебанкиров, лжеюристов и колдуний

Петербургские пенсионеры продолжают становиться жертвами мошенников. За минувшие сутки на крючок жуликов попались трое пожилых жителей города. Последние лишались денег, пытаясь обезопасить свои банковские счета, обращаясь за помощью к несуществующим юристам и снимая порчу.

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, накануне в полицию пришла 79-летняя жительница посёлка Парголово, которая рассказала, что на протяжении недели на принадлежащий ей мобильный телефон звонил неизвестный. Мужчина представлялся работником банка и убеждал её во взломе счетов. Пенсионерка поверила и последовала его совету: дважды перевела на более «безопасный» счёт по миллиону, а затем ещё миллион — двумя транзакциями по 200 и 800 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она пошла в полицию.

Одновременно с этим на стол сотрудников полиции легло заявление пенсионера, проживающего в центре Петербурга. В нём говорилось, что в конце января этого года мужчина заключил с юридической организацией контракт на оказание услуг стоимостью 80 тысяч рублей. Фирма должна была исполнить условия договора в течение месяца со дня его подписания. Однако этого не произошло. Пожилой петербуржец указал, что обманувшая его компания располагалась в доме № 9 в Перекупном переулке, но полицейские по указанному адресу никого не нашли.

Жертвой мошенниц накануне также стала 88-летняя женщина с улицы Карпинского. По её словам, около десяти утра к ней подошли две незнакомки и заявили, что ей необходимо снять порчу. Для этого они проследовали в квартиру пенсионерки, где та передала им 200 тысяч рублей. Полицейские разыскивают предполагаемых преступниц. Во всех перечисленных случаях возбуждены уголовные дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Alex000
Лучшее и незабываемое "советское образование" на примерах.
Waterfall
Эх....пенсии мизерные, всего пара миллионов на счетах. Ни на что не хватает!
Serg_I
Все эти случаи лишний раз доказывают, что гипноз - существует и работает! Банкам же пофиг, кто ворует деньги у их клиентов - от этого банк не страдает!
Простой вопрос: ПОЧЕМУ до сих пор нет банковского продукта, где в договоре определены условия снятия со счёта крупных сумм, чётко оговоренные по срокам и порядку их исполнения, для пожилых людей - с участием определённых договором опекунов?
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