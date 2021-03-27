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Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках еженедельного субботнего объезда города посетил новую поликлинику на Вербной улице в Приморском районе. Фотографии визита 27 марта опубликовал телеграм-канал «Пул 78».
Фото дна: губернатор Беглов осмотрел новую поликлинику в Приморском районе
Судя по фотоотчёту, глава города лично проверил состояние оборудования и даже изучил состояние бассейна, спустившись на дно.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках еженедельного субботнего объезда города посетил новую поликлинику на Вербной улице в Приморском районе. Фотографии визита 27 марта опубликовал телеграм-канал «Пул 78».
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