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Фото дна: губернатор Беглов осмотрел новую поликлинику в Приморском районе

Судя по фотоотчёту, глава города лично проверил состояние оборудования и даже изучил состояние бассейна, спустившись на дно.

Фото: Пул78
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Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках еженедельного субботнего объезда города посетил новую поликлинику на Вербной улице в Приморском районе. Фотографии визита 27 марта опубликовал телеграм-канал «Пул 78».

Фото: Пул78
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

Modest_5e4ce41f7533b
Поликлиника нова, медицина старая.
265046383
как говорил Доктор Быков из сериала Интерны: "А что у нас комиссия из Минздрава по определению стерильные, к ним микробы не липнут? вон вы на него посмотрите, он же по колено в стафилококках, жирные такие. Вот что, сборище высокопоставленных микробов, убирайтесь обратно в лифт и чтобы я вас без бахилл на своём этаже не видел! Кыш-кыш-кыш...".... Лучше и не скажешь! =)
Киргуду
Надеюсь, они до окончательной дезинфекции там были?
Особенно этот, который в ботинках в бассейн залез.
А то перемывать после них.
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