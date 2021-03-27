265046383 27 Мар 2021 в 14:11 27 Мар 2021 в 14:11

как говорил Доктор Быков из сериала Интерны: "А что у нас комиссия из Минздрава по определению стерильные, к ним микробы не липнут? вон вы на него посмотрите, он же по колено в стафилококках, жирные такие. Вот что, сборище высокопоставленных микробов, убирайтесь обратно в лифт и чтобы я вас без бахилл на своём этаже не видел! Кыш-кыш-кыш...".... Лучше и не скажешь! =)