ТАСС: Военные учебные центры могут появиться во всех государственных вузах

Силовые ведомства обсуждают предложение создать военные учебные центры во всех российских государственных вузах. Об этом 27 марта со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.



Собеседник информагентства уточнил, что «сейчас ведется проработка реализации данного предложения со всеми силовыми министерствами и ведомствами». Кроме того, обсуждается вопрос появления таких центров и в негосударственных высших учебных заведениях.

Владимир Путин в январе 2019 года подписал указ, которым военные кафедры и факультеты заменяются на военные учебные центры. Согласно документу, студент до 24 лет имеет право заключить договор с Минобороны для прохождения обучения в ВУЦ. Студент в этом случае будет получать стипендию за счет федерального бюджета, ее размер зависит от успеваемости. А по окончании обучения молодой человек получает звание офицера и обязан или заключить контракт с федеральным ведомством, где предусмотрена военная служба, или возместить все затраченные на его обучение средства.