FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
12
Печать

ТАСС: Военные учебные центры могут появиться во всех государственных вузах

Силовики хотят создать военные учебные центры во всех госвузах

Силовые ведомства обсуждают предложение создать военные учебные центры во всех российских государственных вузах. Об этом 27 марта со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

Собеседник информагентства уточнил, что «сейчас ведется проработка реализации данного предложения со всеми силовыми министерствами и ведомствами». Кроме того, обсуждается вопрос появления таких центров и в негосударственных высших учебных заведениях.

Владимир Путин в январе 2019 года подписал указ, которым военные кафедры и факультеты заменяются на военные учебные центры. Согласно документу, студент до 24 лет имеет право заключить договор с Минобороны для прохождения обучения в ВУЦ. Студент в этом случае будет получать стипендию за счет федерального бюджета, ее размер зависит от успеваемости. А по окончании обучения молодой человек получает звание офицера и обязан или заключить контракт с федеральным ведомством, где предусмотрена военная служба, или возместить все затраченные на его обучение средства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

ahma
Но кто-то главный,
Кто вечно рвет в атаку,
Приказал наступать на лето
И втоптал меня в хаки. (c)
265046383
с кем воевать-то собрались? с ямами на дорогах? или со своей собственной умственной отсталостью? =))))) лучше бы мордой в пол положили всех коррупционеров и пополнили бы казну страны на 100-200 годовых бюджетов, глядишь и на новые больницы и на современное оборудование для медиков деньги найдутся....
Serg_I
Я правильно понял из материала, что заключение договора на обучение будет обязательным для студента? А легальная отмазка от службы для него уже будет стоить денег?
До сих пор помню, как в ГДР, где я служил срочную, провожали "на дембель" лейтенанта-двухгодичника, ему "на дембель" дали погоны старлея и предложили остаться служить, он - вежливо отказался... Остальной младший офицерский состав от тоски ушёл в запой, представив, сколько им ещё служить до дембеля...
Про "гражданских", работающих на оборонку - уровень их компетенций сейчас также снижен, ИМХО... потому что нет науки там, где нет денег и "регламентирован" процесс правильного обучения!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний