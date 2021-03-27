Дама в Дровяном переулке, известная среди петербуржцев как «Коломенская Венера», обновила гардероб. Весенний образ бетонной горожанки утром 27 марта запечатлел фотограф «Фонтанки».
Судя по снимкам, скульптуру приодели в голубой халатик и розовую шапочку. Скорее всего, это сделали жители окрестных домов, которые время от времени занимаются её преображением.
«Фонтанка» писала, что своё название она получила благодаря месторасположению — историческому району Коломна. В народе её также называют Незнакомка, Дама, Баба. Существует легенда, что это скульптурный портрет погибшей невесты жившего неподалёку художника.
В 90-е «Коломенская Венера» стояла в Дровяном переулке абсолютно голая, но это смущало местных жителей, поэтому они приодели статую в бетонное платье до пят. После этого её неоднократно перекрашивали в разные цвета, делали макияж, а однажды на неё надели противогаз.