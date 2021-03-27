В американском Балтиморе перестали преследовать за хранение наркотиков и проституцию

В самом крупном городе штата Мэриленд — Балтиморе — отменили уголовное преследование за мелкие наркотические преступления, оказание секс-услуг и ряд других нарушений. Об этом заявила главный прокурор Балтимора Мэрилин Мосби, передаёт 27 марта Fox News.
Вместо этого власти города будут работать с организацией по охране психического здоровья, чтобы в период кризиса предоставить необходимую людям помощь.
Мосби временно прекратила уголовное преследование за мелкие преступления во время пандемии, чтобы эффективно распределить ресурсы и сосредоточиться на насильственных преступлениях. По ее словам, во время пандемии криминальная активность снизилась, так что введённая ранее как временная, эта практика будет применяться уже на постоянной основе.
«Очевидно, что данные свидетельствуют о том, что преследование за эти мелкие правонарушения не имеет ценности для общественной безопасности», — заявила прокурор.
Те, кто совершают угоны автомобилей, убийства, вооруженные ограбления, покушения на убийство и распространяют наркотики, по-прежнему будут преследоваться по всей строгости закона, заверила Мосби.
Решение прокурора было подвергнуто сомнению с юридической точки зрения. Сенатор Роберт Кэссилли, республиканец из округа Харфорд, заявил, что поддерживает прокурора, но подчеркнул, что такое изменение должен утверждать законодательный орган.