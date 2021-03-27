В американском Балтиморе перестали преследовать за хранение наркотиков и проституцию

В самом крупном городе штата Мэриленд — Балтиморе — отменили уголовное преследование за мелкие наркотические преступления, оказание секс-услуг и ряд других нарушений. Об этом заявила главный прокурор Балтимора Мэрилин Мосби, передаёт 27 марта Fox News.

Вместо этого власти города будут работать с организацией по охране психического здоровья, чтобы в период кризиса предоставить необходимую людям помощь.



Мосби временно прекратила уголовное преследование за мелкие преступления во время пандемии, чтобы эффективно распределить ресурсы и сосредоточиться на насильственных преступлениях. По ее словам, во время пандемии криминальная активность снизилась, так что введённая ранее как временная, эта практика будет применяться уже на постоянной основе.