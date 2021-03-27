Петербурженка заявила, что её 12-летнюю дочь соблазняли в Instagram. Полиция ищет развратного Германа

В Петербурге разыскивают мужчину, который в социальной сети вёл непристойные разговоры со школьницей. Об этом узнала её мать и обратилась за помощью в полицию.



Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, в минувший четверг полицейским поступило заявление от 39-летней жительницы посёлка Металлострой. В нём говорилось, что примерно с полуночи до трёх дня 24 января неизвестный мужчина, используя псевдоним Герман, развращал её 12-летнюю дочь в Instagram.

Заявление петербурженки легло в основу уголовного дела, возбуждённого по 135-й статье УК РФ (развратные действия). Ведётся расследование и розыск предполагаемого преступника.