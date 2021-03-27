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Петербурженка заявила, что её 12-летнюю дочь соблазняли в Instagram. Полиция ищет развратного Германа

Полиция Петербурга ищет развратного Германа за недетскую беседу с 12-летней в Instagram

В Петербурге разыскивают мужчину, который в социальной сети вёл непристойные разговоры со школьницей. Об этом узнала её мать и обратилась за помощью в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, в минувший четверг полицейским поступило заявление от 39-летней жительницы посёлка Металлострой. В нём говорилось, что примерно с полуночи до трёх дня 24 января неизвестный мужчина, используя псевдоним Герман, развращал её 12-летнюю дочь в Instagram.

Заявление петербурженки легло в основу уголовного дела, возбуждённого по 135-й статье УК РФ (развратные действия). Ведётся расследование и розыск предполагаемого преступника.

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Комментарии (15)

263245831
Уж полночь близится, а Герман тут, как тут)))
iphonedimona
Инстаграм сразу заблокируют на территории РФ, или для начала скорость ограничат?
Kezevo
Власти Срочно нужен анонимный донос на инстаграмм,
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