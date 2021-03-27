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В весну на гребне антициклона. Петербург ждёт солнечная и тёплая суббота

Погода на выходных в Северной столице порадует горожан, истосковавшихся за зиму по солнцу. Плотный туман, окутавший Петербург ночью, уже рассеялся, и голубое небо манит на прогулку.

Как рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, благодарить за весенний прогрев 27 марта нужно гребень антициклона. «Его стараниями в небе будут проплывать разрозненные облака и обойдётся без осадков», — отмечает он.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Температура воздуха в городе днём будет колебаться в промежутке от +8 до +10, по Ленинградской области — от +6 до +11 градусов Цельсия. Ветер южный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранним утром же автомобилистам пришлось рассекать плотную завесу тумана, о приближении которого накануне напоминало МЧС.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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