Погода на выходных в Северной столице порадует горожан, истосковавшихся за зиму по солнцу. Плотный туман, окутавший Петербург ночью, уже рассеялся, и голубое небо манит на прогулку.
Как рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, благодарить за весенний прогрев 27 марта нужно гребень антициклона. «Его стараниями в небе будут проплывать разрозненные облака и обойдётся без осадков», — отмечает он.
Температура воздуха в городе днём будет колебаться в промежутке от +8 до +10, по Ленинградской области — от +6 до +11 градусов Цельсия. Ветер южный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.
Ранним утром же автомобилистам пришлось рассекать плотную завесу тумана, о приближении которого накануне напоминало МЧС.