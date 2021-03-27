Погода на выходных в Северной столице порадует горожан, истосковавшихся за зиму по солнцу. Плотный туман, окутавший Петербург ночью, уже рассеялся, и голубое небо манит на прогулку.



Как рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, благодарить за весенний прогрев 27 марта нужно гребень антициклона. «Его стараниями в небе будут проплывать разрозненные облака и обойдётся без осадков», — отмечает он.

