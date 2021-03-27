Ещё не растаявший снег не помешал поклонникам тихой охоты отыскать первые весенние грибы под Петербургом. Они яркие и условно съедобные.



Находкой 26 марта в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакете» поделилась Елена Казакова. Первые саркосцифы сезона она обнаружила в пятницу в Ломоносовском районе. «В лесу ещё полно снега... Это на прогретом солнцем участке вылезли, а в других местах ничего нет», - рассказывает Елена, советуя желающим искать солнечные места.