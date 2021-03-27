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Петербургская весна зашла настолько далеко, что в лесу уже можно собирать съедобные грибы

Первые весенние грибы нашли под Петербургом

Ещё не растаявший снег не помешал поклонникам тихой охоты отыскать первые весенние грибы под Петербургом. Они яркие и условно съедобные.

Находкой 26 марта в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакете» поделилась Елена Казакова. Первые саркосцифы сезона она обнаружила в пятницу в Ломоносовском районе. «В лесу ещё полно снега... Это на прогретом солнцем участке вылезли, а в других местах ничего нет», - рассказывает Елена, советуя желающим искать солнечные места.

Похожие на красные плашки грибы - саркосцифы - ещё называют «эльфова чаша». Сложно поверить, но подать на стол их всё же можно: они условно съедобны. Грибники рекомендуют их отварить или замариновать, но предупреждают, что при неправильной готовке вкус будет не слишком привлекательным. Другие напоминают, что свойства долговременного воздействия этих грибов на организм всё же не исследованы, поэтому лучше не злоупотреблять.

Гуляющие в Выборгском районе рассказывают, что весна вступает в свои права. Но из грибов там можно встретить разве что трутовики.

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Комментарии (1)

Djnyana
Я бы не рискнул, понятно что грибы с картошечкой - супер-вкусно, но, мне кажется, на такое способны только супер-грибники!
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