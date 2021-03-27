Эрмитаж, дворцы, мосты и вокзалы останутся без света

В субботу, 27 марта, в Час Земли в Санкт-Петербурге будет отключена подсветка более 40 знаковых зданий и сооружений.
С 20:30 до 21:30 в темноту погрузятся Эрмитаж, Главный штаб, Кунсткамера, Меншиковский дворец, Институт Культуры, Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Биржевой мосты, сообщает комитет по молодёжной политике. К акции присоединится ОЖД, отключив архитектурно-художественную подсветку вокзалов, административных зданий и другое освещение, не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров.
Снижение объёма потребляемой электроэнергии уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу и экономит ресурсы, поясняет пресс-служба ОЖД. Так, в 2020 году за время Часа Земли было сэкономлено порядка 1 тыс. кВт/час.
Час Земли ежегодно проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Все желающие — частные лица, организации, коммерческие компании, муниципальные образования — могут выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы выразить неравнодушие к будущему нашей планеты. Это самая массовая акция на планете, отмечают в Смольном. В ней ежегодно принимают участие 188 стран и более 2 миллиардов человек. В этом году она посвящена теме открытости экологической информации и проходит под слоганом #откройся.