FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Эрмитаж, дворцы, мосты и вокзалы останутся без света

Петербург присоединится к международной экологической акции «Час Земли»

В субботу, 27 марта, в Час Земли в Санкт-Петербурге будет отключена подсветка более 40 знаковых зданий и сооружений.

С 20:30 до 21:30 в темноту погрузятся Эрмитаж, Главный штаб, Кунсткамера, Меншиковский дворец, Институт Культуры, Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Биржевой мосты, сообщает комитет по молодёжной политике. К акции присоединится ОЖД, отключив архитектурно-художественную подсветку вокзалов, административных зданий и другое освещение, не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров.

Снижение объёма потребляемой электроэнергии уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу и экономит ресурсы, поясняет пресс-служба ОЖД. Так, в 2020 году за время Часа Земли было сэкономлено порядка 1 тыс. кВт/час.

Час Земли ежегодно проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Все желающие — частные лица, организации, коммерческие компании, муниципальные образования — могут выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы выразить неравнодушие к будущему нашей планеты. Это самая массовая акция на планете, отмечают в Смольном. В ней ежегодно принимают участие 188 стран и более 2 миллиардов человек. В этом году она посвящена теме открытости экологической информации и проходит под слоганом #откройся.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Андрей К._5e4ce28835681
Электростанции, что ли, остановятся на это время? Раньше меня тоже возмущала расточительность ночного освещения города, а потом я узнал, что ночью электроэнергию девать некуда, потому что большинство электростанций могут работать только в стационарном режиме. Так что чушь собачья этот флешмоб.
Djnyana
Понятно, батареи будут "топить" до конца апреля..)
aspirin
Куда пошли эти "сэкономленые" 1 тыс. кВт/час.?
На лечение детей,или на на очередную яхту олигархам??
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний