Эрмитаж, дворцы, мосты и вокзалы останутся без света

В субботу, 27 марта, в Час Земли в Санкт-Петербурге будет отключена подсветка более 40 знаковых зданий и сооружений.



С 20:30 до 21:30 в темноту погрузятся Эрмитаж, Главный штаб, Кунсткамера, Меншиковский дворец, Институт Культуры, Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Биржевой мосты, сообщает комитет по молодёжной политике. К акции присоединится ОЖД, отключив архитектурно-художественную подсветку вокзалов, административных зданий и другое освещение, не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров.

