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В Новой Москве в частном доме взорвался газ. Под завалами оказались люди

Двух человек спасли после взрыва газового баллона в Новой Москве

Газовый баллон взорвался в строящемся частном доме в Новой Москве 26 марта. Подробности сообщает столичное ГУ МЧС.

Инцидент произошел в доме 20 по улице Родниковой. «Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений по предварительной информации в строящемся частном доме произошла детонация балонного газа в строящемся частном строении с последующим обрушением. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из-под завалов был извлечен один человек», — говорится в сообщении.

Во время аварийно-спасательных работ из-под завалов живым также был извлечен ребенок.

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