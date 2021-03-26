В Новой Москве в частном доме взорвался газ. Под завалами оказались люди

Газовый баллон взорвался в строящемся частном доме в Новой Москве 26 марта. Подробности сообщает столичное ГУ МЧС.
Инцидент произошел в доме 20 по улице Родниковой. «Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений по предварительной информации в строящемся частном доме произошла детонация балонного газа в строящемся частном строении с последующим обрушением. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из-под завалов был извлечен один человек», — говорится в сообщении.
Во время аварийно-спасательных работ из-под завалов живым также был извлечен ребенок.