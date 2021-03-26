Петербургского депутата Коваля оставили в СИЗО ещё на три месяца

Приморский районный суд Петербурга 26 марта продлил срок ареста депутату петербургского парламента Роману Ковалю. В течение трёх месяцев следствие собирается проводить очные ставки, допрашивать 20 свидетелей, а также предъявить ещё одно обвинение по недавно возбуждённому уголовному делу.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в ходе судебного заседания защита депутата попросила отпустить его под залог в три миллиона или определить меру пресечения в виде домашнего ареста. Сам Коваль заметил, что следствие идёт уже 8 месяцев, и за это время можно было бы уже прийти к каким-либо результатам.
Несмотря на это, суд пришёл к выводу, что Коваль может воспользоваться занимаемой должностью депутата и обширными связями, чтобы воспрепятствовать расследованию уголовного дела, и оставил его под арестом.
На прошлом заседании по продлению меры пресечения Роман Коваль дал признательные показания, однако попросил переквалифицировать дело с 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на 159 УК РФ (мошенничество).
«Обвиняемый пояснил, что он совершил мошеннические действия в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. В содеянном раскаивается, готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб», — сообщала пресс-служба судов.
В ходе предыдущего заседания также стало известно о возбуждении нового уголовного дела по статье 290 УК РФ о взятке: помощник депутата Андрей Гришин рассказал следствию о новом эпизоде, в ходе которого депутат якобы получил 400 тысяч рублей за содействие в заключении контракта. Сам Коваль причастность к этому эпизоду не признаёт. Тогда же Гришину заменили меру пресечения на домашний арест.
О задержании депутата Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина стало известно 30 июля 2020 года. Как утверждали в Следственном комитете, с 2018 по 2020 годы Коваль и Гришин получили от предпринимателя Михаила Лихолетова в общей сложности 16,9 млн рублей. За эти деньги они, считает следствие, оказали ему помощь в получении госконтрактов на поставку медоборудования в больницы, поликлиники и роддома города, в том числе в госпиталь ветеранов войн, Покровскую больницу, роддома № 17 и 18.