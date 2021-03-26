Петербургского депутата Коваля оставили в СИЗО ещё на три месяца

Приморский районный суд Петербурга 26 марта продлил срок ареста депутату петербургского парламента Роману Ковалю. В течение трёх месяцев следствие собирается проводить очные ставки, допрашивать 20 свидетелей, а также предъявить ещё одно обвинение по недавно возбуждённому уголовному делу.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в ходе судебного заседания защита депутата попросила отпустить его под залог в три миллиона или определить меру пресечения в виде домашнего ареста. Сам Коваль заметил, что следствие идёт уже 8 месяцев, и за это время можно было бы уже прийти к каким-либо результатам.

Несмотря на это, суд пришёл к выводу, что Коваль может воспользоваться занимаемой должностью депутата и обширными связями, чтобы воспрепятствовать расследованию уголовного дела, и оставил его под арестом. На прошлом заседании по продлению меры пресечения Роман Коваль дал признательные показания, однако попросил переквалифицировать дело с 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на 159 УК РФ (мошенничество). «Обвиняемый пояснил, что он совершил мошеннические действия в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. В содеянном раскаивается, готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб», — сообщала пресс-служба судов. В ходе предыдущего заседания также стало известно о возбуждении нового уголовного дела по статье 290 УК РФ о взятке: помощник депутата Андрей Гришин рассказал следствию о новом эпизоде, в ходе которого депутат якобы получил 400 тысяч рублей за содействие в заключении контракта. Сам Коваль причастность к этому эпизоду не признаёт. Тогда же Гришину заменили меру пресечения на домашний арест.