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Президент Молдавии попросила у Путина «Спутник V»

Президент Молдавии Майя Санду 26 марта заявила, что написала письмо Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от коронавируса «Спутник V».

Санду в четверг на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым заявила, что рассчитывает на помощь Москвы в получении быстрого доступа к российской вакцине.

«Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом РФ в Молдавии, который заявил, что купить «Спутник V» сейчас вряд ли получится, но ее могут передать в качестве помощи», — цитирует Санду РИА Новости.

Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса — Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V». На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.

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Комментарии (1)

dyadenka
Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи?
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