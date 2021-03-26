Президент Молдавии попросила у Путина «Спутник V»

Президент Молдавии Майя Санду 26 марта заявила, что написала письмо Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от коронавируса «Спутник V».
Санду в четверг на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым заявила, что рассчитывает на помощь Москвы в получении быстрого доступа к российской вакцине.
«Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом РФ в Молдавии, который заявил, что купить «Спутник V» сейчас вряд ли получится, но ее могут передать в качестве помощи», — цитирует Санду РИА Новости.
Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса — Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V». На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.