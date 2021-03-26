Продукты в РФ в феврале дорожали в пять раз быстрее, чем в ЕС

Цены на продукты питания в России в последний месяц зимы 2021 года поднялись на 1,5% по сравнению с январём, тогда как в Европейском союзе эта категория товаров подорожала за февраль только на 0,3%. Об этом 26 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию Росстата.



В целом за первые два месяца 2021 года продовольствие в Российской Федерации стало дороже на 2,7%, а в ЕС — на 1,1%.



Больше всего в феврале в РФ подорожали овощи (7,6%), фрукты (2,2%), мясо и мясопродукты (1,1%). В странах ЕС сильнее всего поднялись в цене фрукты (1,6%) и овощи (0,7%).

