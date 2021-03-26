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Продукты в РФ в феврале дорожали в пять раз быстрее, чем в ЕС

Еда в России растёт в цене в пять раз быстрее, чем в Европе

Цены на продукты питания в России в последний месяц зимы 2021 года поднялись на 1,5% по сравнению с январём, тогда как в Европейском союзе эта категория товаров подорожала за февраль только на 0,3%. Об этом 26 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию Росстата.

В целом за первые два месяца 2021 года продовольствие в Российской Федерации стало дороже на 2,7%, а в ЕС — на 1,1%.

Больше всего в феврале в РФ подорожали овощи (7,6%), фрукты (2,2%), мясо и мясопродукты (1,1%). В странах ЕС сильнее всего поднялись в цене фрукты (1,6%) и овощи (0,7%).

За январь-февраль 2021 года наибольший прирост потребительских цен в РФ был зафиксирован на овощи (14,3%), фрукты (4,6%), мясо и мясопродукты (1,7%). В Eвросоюзе — на овощи (4,4%), масла и жиры (1,8%), а также на фрукты (1,6%).

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Комментарии (22)

SERGEY111
Т е продукты которые сжигают в печах представители российской власти минимум в пять раз лучше чем нас пичкают в лабазах - просто прелестно .
Antuan Rokanten
Но ведь уважаемый депутат запретил говорить про бешеный рост цен в России. Почему же журналист ослушался?
Djnyana
И то ещё без учёта того, что упаковка, например пельменей, была 500гр, затем 450гр, уже 430гр(!) и - производитель явно не дурак - то, что должно быть похоже на мясо, теперь выглядит так.. - как будто в муку что-то случайно упало! )
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