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Пандемийная весна. Иностранные туристы возвращаются в Петербург

В Ассоциации туроператоров зафиксировали рост въездного туризма в Россию

Первые признаки возобновления въездного потока наблюдают игроки туристического рынка. Как сообщает 26 марта Ассоциация туроператоров России, в страну начали прибывать группы из Египта, ОАЭ и Индии.

«Приедет небольшая группа из 12 человек. Туристы из Египта поедут по классическому для иностранцев маршруту: три дня в Москве, затем переезд в Санкт-Петербург», — рассказал о первых иностранных клиентах после пандемии директор туроператора «Тари-Тур». Гости из Индии уже могут получить российскую визу, однако полёты до конца апреля до сих пор под вопросом.

В «Интуристе» говорят об индивидуальных турах и мини-группах. Индия, отмечают в компании, по потенциалу — «второй Китай».

«В настоящий момент большинство туристов из ОАЭ, Египта, Индии едут в Москву. Здесь они в основном посещают музеи Московского Кремля, Красную площадь, совершают экскурсии по московскому метро. Индийские туристы предпочитают комбинированные программы «Москва + Санкт-Петербург» с посещением Эрмитажа и Петропавловской крепости», — отмечает АТОР.

Туристы из Китая в связи с существующими ограничениями пока в Россию не едут.

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