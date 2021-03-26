Пандемийная весна. Иностранные туристы возвращаются в Петербург

«Приедет небольшая группа из 12 человек. Туристы из Египта поедут по классическому для иностранцев маршруту: три дня в Москве, затем переезд в Санкт-Петербург», — рассказал о первых иностранных клиентах после пандемии директор туроператора «Тари-Тур». Гости из Индии уже могут получить российскую визу, однако полёты до конца апреля до сих пор под вопросом.

Первые признаки возобновления въездного потока наблюдают игроки туристического рынка. Как сообщает 26 марта Ассоциация туроператоров России, в страну начали прибывать группы из Египта, ОАЭ и Индии.

В «Интуристе» говорят об индивидуальных турах и мини-группах. Индия, отмечают в компании, по потенциалу — «второй Китай».

«В настоящий момент большинство туристов из ОАЭ, Египта, Индии едут в Москву. Здесь они в основном посещают музеи Московского Кремля, Красную площадь, совершают экскурсии по московскому метро. Индийские туристы предпочитают комбинированные программы «Москва + Санкт-Петербург» с посещением Эрмитажа и Петропавловской крепости», — отмечает АТОР.



Туристы из Китая в связи с существующими ограничениями пока в Россию не едут.