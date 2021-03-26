Соседство с озером обернулось неожиданными последствиями для жителей одного из районов британского Нортгемптона. Их пять лет терроризирует лебедь, которого ласково называют Седрик.
Седрика 25 марта показал Mirror. По словам нортгемптонца Стивена Легга, лебедь около восьми лет обитает на озере вместе с подругой, но, несмотря на устроенную личную жизнь, годами приходит к домам жителей. Докучливая птица стучит клювом в двери и гремит крышкой дверного почтового ящика.
Cedric the swan has been plaguing a residential street after rattling on letterboxes for hours at a time! 🦢— This Morning (@thismorning) March 24, 2021
Have you ever had a run-in with a swan? pic.twitter.com/5S98UFVPxT
Горожане утверждают, что порой Седрик шумит на протяжении трёх часов, а отвадить его не могут на протяжении пяти лет. Лебедь выбрал объектами своих нападок несколько домов, терпеть его приходится весной и летом, в остальное время года он оставляет людей в покое.
В Королевском обществе защиты животных предположили, что птица пытается соскрести насекомых. Однако Стивен Легг утверждает, что на почтовом ящике их нет. По его словам, голод — это явно не то, что гонит Седрика к людям.
«Кажется, что каждый, кто проходит мимо озера, даёт лебедям поесть. Они, должно быть, самые откормленные птицы в Англии», — рассказывает он.