Соседство с озером обернулось неожиданными последствиями для жителей одного из районов британского Нортгемптона. Их пять лет терроризирует лебедь, которого ласково называют Седрик.



Седрика 25 марта показал Mirror. По словам нортгемптонца Стивена Легга, лебедь около восьми лет обитает на озере вместе с подругой, но, несмотря на устроенную личную жизнь, годами приходит к домам жителей. Докучливая птица стучит клювом в двери и гремит крышкой дверного почтового ящика.