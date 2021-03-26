Жительница Оренбургской области спустя 21 год узнала, что она замужем

В Сорочинский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением обратилась местная жительница, которая попросила расторгнуть её брак, заключённый в 1999 году. Дело в том, что сама женщина узнала о том, что официально находится замужем, лишь спустя 21 год после регистрации в ЗАГСе.



Как сообщили в пресс-службе суда, в 1999 году в книгу регистрации актов о заключении брака действительно была внесена запись о заключении брака между заявительницей и её знакомым по университету. Молодой человек предлагал девушке фиктивный брак, однако она отказалась, совместного заявления не подавала и не подписывала, на регистрацию не являлась и подпись в книге регистрации не ставила.

