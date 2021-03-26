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Жительница Оренбургской области спустя 21 год узнала, что она замужем

Суд расторг брак женщины, находившейся замужем без её ведома на протяжении более двух десятков лет

В Сорочинский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением обратилась местная жительница, которая попросила расторгнуть её брак, заключённый в 1999 году. Дело в том, что сама женщина узнала о том, что официально находится замужем, лишь спустя 21 год после регистрации в ЗАГСе.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 1999 году в книгу регистрации актов о заключении брака действительно была внесена запись о заключении брака между заявительницей и её знакомым по университету. Молодой человек предлагал девушке фиктивный брак, однако она отказалась, совместного заявления не подавала и не подписывала, на регистрацию не являлась и подпись в книге регистрации не ставила.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подпись женщины действительно подделали, и, таким образом, было нарушено её гарантированное законом право на добровольное вступление в брак. В итоге суд признал замужество заявительницы недействительным.

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Комментарии (3)

local_
Скоро выяснится,что по записям того же ЗАГСа,в этом браке она родила троих детей.
AP-SPb
Странная какая :) У нас дохрена те... женщин как умалишенные бегают за статусом. А тут даже делать ничего не надо было, а она чем-то недовольна :)))
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