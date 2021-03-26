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«Аэрофлот» пожаловался на пьяный дебош единоросса из Госдумы на борту самолета

Фракция «Единой России» изучит поведение депутата Госдумы во время полета в Казань

В Государственную думу РФ пришла жалоба на депутата от «Единой России» Антона Гетту, который вместе с другим пассажиром бизнес-класса якобы мешал работе экипажа, ходил по салону самолета и постоянно просил выпить. Ситуацию оценит фракция «Единая Россия», в которой состоит парламентарий. Об этом «Интерфаксу» 26 марта сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

Он уточнил, что сейчас идет региональная неделя, поэтому пока депутаты находятся не в столице, а в других субъектах федерации, по ее окончании он проведет беседу с Геттой.

На поведение единоросса пожаловалась авиакомпания «Аэрофлот». Инцидент произошел еще 11 марта на борту самолета, направлявшегося из Москвы в Казань. Гетта якобы проигнорировал требование надеть маску и зафиксировать ремень безопасности. Когда воздушное судно прибыло в столицу Татарстана, дебошира передали полиции.

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Комментарии (23)

муматор
понять и простить, конечно, это ж слуга народа.
260650801
Значит надо было дать выпить. Вы, холопы, зачем еще нужны???
yaprotiv
Типичный единоросс. Вообще не удивлен
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