«Аэрофлот» пожаловался на пьяный дебош единоросса из Госдумы на борту самолета

В Государственную думу РФ пришла жалоба на депутата от «Единой России» Антона Гетту, который вместе с другим пассажиром бизнес-класса якобы мешал работе экипажа, ходил по салону самолета и постоянно просил выпить. Ситуацию оценит фракция «Единая Россия», в которой состоит парламентарий. Об этом «Интерфаксу» 26 марта сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.



Он уточнил, что сейчас идет региональная неделя, поэтому пока депутаты находятся не в столице, а в других субъектах федерации, по ее окончании он проведет беседу с Геттой.