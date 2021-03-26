«Аэрофлот» пожаловался на пьяный дебош единоросса из Госдумы на борту самолета

В Государственную думу РФ пришла жалоба на депутата от «Единой России» Антона Гетту, который вместе с другим пассажиром бизнес-класса якобы мешал работе экипажа, ходил по салону самолета и постоянно просил выпить. Ситуацию оценит фракция «Единая Россия», в которой состоит парламентарий. Об этом «Интерфаксу» 26 марта сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.
Он уточнил, что сейчас идет региональная неделя, поэтому пока депутаты находятся не в столице, а в других субъектах федерации, по ее окончании он проведет беседу с Геттой.
На поведение единоросса пожаловалась авиакомпания «Аэрофлот». Инцидент произошел еще 11 марта на борту самолета, направлявшегося из Москвы в Казань. Гетта якобы проигнорировал требование надеть маску и зафиксировать ремень безопасности. Когда воздушное судно прибыло в столицу Татарстана, дебошира передали полиции.