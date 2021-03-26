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Кролики-мутанты встали на передние лапы. Порода ушастых акробатов может стать разгадкой болезней спинного мозга

Учёные нашли ген прыгучести у кроликов

Исследование португальских и шведских учёных позволило разгадать загадку необычной породы кроликов, которые могут ходить на передних лапах, но не умеют прыгать. Об этом 26 марта пишет Meduza.

Биологи выяснили, что ген RORB отвечает за прыжковую походку, а его мутация может приводить к тому, что животное не может передвигаться характерным для родичей способом. Это удалось понять, исследовав кроликов породы sauteur dʼAlfort, которые как раз имеют такую особенность. Их скрестили с самыми обычными их собратьями, получив 52 особи потомства. У тех из них, кто не умел прыгать, была мутация в гене RORB.

Учёные сделали вывод, что он выполняет важную роль в функционировании клеток спинного мозга, что, в свою очередь, влияет и на координацию движений задних лап для прыжка.

Предполагается, что это открытие в дальнейшем сможет пролить свет на природу других заболеваний спинного мозга.

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Комментарии (3)

257959171
Собачки маленьких пород так делают, чтобы пометить повыше.
ssr
Котасоб и семья?
Урус-Баши
Кроль первый канал посмотрел, где всё наоборот и не выдержал, поставил всё на место. У меня кот и собака так делают.
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