Исследование португальских и шведских учёных позволило разгадать загадку необычной породы кроликов, которые могут ходить на передних лапах, но не умеют прыгать. Об этом 26 марта пишет Meduza.

Биологи выяснили, что ген RORB отвечает за прыжковую походку, а его мутация может приводить к тому, что животное не может передвигаться характерным для родичей способом. Это удалось понять, исследовав кроликов породы sauteur dʼAlfort, которые как раз имеют такую особенность. Их скрестили с самыми обычными их собратьями, получив 52 особи потомства. У тех из них, кто не умел прыгать, была мутация в гене RORB.