О случившемся Елена сообщила «Фонтанке» 26 марта. На прогулку с собакой она вышла накануне ночью, канарский дог как обычно разминал лапы рядом с домом — на Юнтоловском проспекте, 49/7. Там же оказалась, очевидно, соседка со своими питомцами — парой кане-корсо.
По словам Елены, хозяйка бойцовских псов была пьяна, на поводке она держала только одного, второй свободно бегал по двору и в итоге бросился на её дога. «Пока я пыталась разнять собак, эта дама в попытках удержать вторую собаку, падая, обошла меня сзади и со спины спустила на меня вторую собаку. Было ли это сделано намеренно или что она вообще пыталась сделать, я не знаю, но собака меня покусала», — рассказывает она в соцсетях.
«Фонтанка.ру»
Судя по фотографиям, которыми девушка поделилась с редакцией, досталось не только ей, но и догу. «Всё, что она мне сказала: «Заткнись и не ори». Кажется, на видео слышно, как она в конце говорит: «Я же говорила — ногами не маши»», — описала окончание встречи Елена. Она обратилась в полицию и решила сменить маршрут прогулок. Говорит, не раз видела, как соседские кане-корсо без намордников бросаются на других животных.
В полиции подтвердили, что накануне в отдел обратилась петербурженка, на собаку которой во время прогулки напал другой пёс. В попытке разнять животных заявительница и сама оказалась покусана. «Проводится проверка. Хозяйка большой собаки известна», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области.
Страной происхождения кане-корсо считается Италия. Среди прародителей породы древнеримские боевые собаки группы молоссов, которых выпускали на бои против гладиаторов. Заводчики отмечают отличные охранные качества, ум и послушание. Пара, гулявшая по Юнтоловскому проспекту, последним может похвастаться не всегда. Судя по видео, владелица общается с ними криком, команды выполняются через раз. Удержать она может только одну собаку и так, что питомец сам выбирает направление и скорость прогулки.