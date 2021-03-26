О случившемся Елена сообщила «Фонтанке» 26 марта. На прогулку с собакой она вышла накануне ночью, канарский дог как обычно разминал лапы рядом с домом — на Юнтоловском проспекте, 49/7. Там же оказалась, очевидно, соседка со своими питомцами — парой кане-корсо.



По словам Елены, хозяйка бойцовских псов была пьяна, на поводке она держала только одного, второй свободно бегал по двору и в итоге бросился на её дога. «Пока я пыталась разнять собак, эта дама в попытках удержать вторую собаку, падая, обошла меня сзади и со спины спустила на меня вторую собаку. Было ли это сделано намеренно или что она вообще пыталась сделать, я не знаю, но собака меня покусала», — рассказывает она в соцсетях.