Единоросс Олег Смакотин не будет платить за непредоставление документов природоохранной прокуратуре

Глава муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин не будет платить штраф за непредоставление документов природоохранной прокуратуре. Ленинский районный суд Петербурга 26 марта по апелляционной жалобе отменил решение мирового судьи и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Нижестоящая инстанция ранее признала Смакотина виновным в правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении).
Природоохранная прокуратура Петербурга направила по почте муниципалитету требование до 10 августа прошлого года предоставить ряд документов, которые относились к предмету проверки. Попытка оказалась неудачной. Также запрос продублировали на электронную почту МО. Однако ведомство так и не получило запрошенное. После этого депутата оштрафовали на 2 тысячи рублей.
При рассмотрении апелляции защитник Смакотина аргументировал, что глава муниципалитета — не то лицо, которое уполномочено отвечать на требование природоохранной прокуратуры, а запрос в муниципалитет не поступал.