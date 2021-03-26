Единоросс Олег Смакотин не будет платить за непредоставление документов природоохранной прокуратуре

Глава муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин не будет платить штраф за непредоставление документов природоохранной прокуратуре. Ленинский районный суд Петербурга 26 марта по апелляционной жалобе отменил решение мирового судьи и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Нижестоящая инстанция ранее признала Смакотина виновным в правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении).