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Ночной клуб «Москва» в Петербурге оштрафовали на полмиллиона за нарушение ковидного режима. Участники дискотеки не соблюдали социальную дистанцию

В Петербурге ночной клуб заплатит 500 тысяч за «коронавирусную дискотеку»

Ночной клуб «Москва» на Дунайском проспекте оштрафован на 500 тысяч рублей за нарушение коронавирусных ограничений. Как сообщила 26 марта объединенная пресс-служба судов, Московский районный суд Петербурга привлек управляющее заведением ООО «Ретро Клуб» к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

29 января в заведении проводилась дискотека, в которой принимали участие не менее 100 посетителей. У них не было масок, социальная дистанция не соблюдалась. При этом гости курили кальян.

Напомним, по действующим на тот момент правилам, ночная работа общепита была запрещена. Мероприятия с численностью более 50 человек требовали отдельного согласования Смольного, также запрещено курение кальянов.

Правонарушитель раскаялся, сообщили в объединенной пресс-службе судов, но от штрафа это его не спасло.

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Комментарии (1)

Skazochny
так это не стадион с загнанными бюджетниками на 100% в честь захвата Крыма...
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