Ночной клуб «Москва» в Петербурге оштрафовали на полмиллиона за нарушение ковидного режима. Участники дискотеки не соблюдали социальную дистанцию

Ночной клуб «Москва» на Дунайском проспекте оштрафован на 500 тысяч рублей за нарушение коронавирусных ограничений. Как сообщила 26 марта объединенная пресс-служба судов, Московский районный суд Петербурга привлек управляющее заведением ООО «Ретро Клуб» к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
29 января в заведении проводилась дискотека, в которой принимали участие не менее 100 посетителей. У них не было масок, социальная дистанция не соблюдалась. При этом гости курили кальян.
Напомним, по действующим на тот момент правилам, ночная работа общепита была запрещена. Мероприятия с численностью более 50 человек требовали отдельного согласования Смольного, также запрещено курение кальянов.
Правонарушитель раскаялся, сообщили в объединенной пресс-службе судов, но от штрафа это его не спасло.