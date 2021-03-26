Ночной клуб «Москва» в Петербурге оштрафовали на полмиллиона за нарушение ковидного режима. Участники дискотеки не соблюдали социальную дистанцию

Ночной клуб «Москва» на Дунайском проспекте оштрафован на 500 тысяч рублей за нарушение коронавирусных ограничений. Как сообщила 26 марта объединенная пресс-служба судов, Московский районный суд Петербурга привлек управляющее заведением ООО «Ретро Клуб» к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ.



29 января в заведении проводилась дискотека, в которой принимали участие не менее 100 посетителей. У них не было масок, социальная дистанция не соблюдалась. При этом гости курили кальян.

