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«Предложил оператору сохранить видео, а он говорит: "Сотру немедленно"». Путин рассказал, как упал с лошади

Президент России описал случай падения с лошади

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 26 марта поведал о своей любви к копытным и кульбите из седла.

Реагируя на тему развития ипподромов в стране, глава государства вспомнил случай, когда норовистая лошадь избавилась от него, как от ненужной ноши, когда он учился верховой езде.

«Меня один раз снимали, я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит», — рассказал Путин (цитата по ТАСС). К счастью, падать было «комфортно» из-за мягкого настила, отметил он.

Президент, как он сам заметил, предложил оператору сохранить видео инцидента. «[Это был] первый раз, когда я услышал от него такой ответ: я, говорит, сотру немедленно», — со смехом привёл реакцию видеографа президент.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Глядика, а карандаш ловко поймал..
Otkating
- Г-н Песков, рубль "лихорадит" из-за будущих санкций?
- Это не "лихорадка" - это мы или д...ли или ма....ли. - заученно ответил Песков.

Вы или Вами?
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