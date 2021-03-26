«Предложил оператору сохранить видео, а он говорит: "Сотру немедленно"». Путин рассказал, как упал с лошади

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 26 марта поведал о своей любви к копытным и кульбите из седла.

Реагируя на тему развития ипподромов в стране, глава государства вспомнил случай, когда норовистая лошадь избавилась от него, как от ненужной ноши, когда он учился верховой езде.

«Меня один раз снимали, я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит», — рассказал Путин (цитата по ТАСС). К счастью, падать было «комфортно» из-за мягкого настила, отметил он.