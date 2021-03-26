Президент России во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» ответил на вопрос, может ли он стать блогером.
«Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно» — так 26 марта Владимир Путин прокомментировал возможность завести блог.
Путин решил подумать над тем, чтобы стать влогером pic.twitter.com/7IPmJ2ylWk— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 26, 2021
По его словам, в последние годы «медийная составляющая» стала играть большое значение. Глава государства уверен, что от этой сферы «никуда не деться».
Учитель-блогер из Белгорода, который и задал вопрос президенту, посчитал, что из Путина получился бы «отличный блогер». Он даже пообещал подписаться на президента.
В Кремле ранее рассказали, что Путин пользуется Интернетом.