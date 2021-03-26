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Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Путин размышляет о карьере блогера

Владимир Путин: Я подумаю над тем, чтобы стать блогером

Президент России во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» ответил на вопрос, может ли он стать блогером.

«Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно» — так 26 марта Владимир Путин прокомментировал возможность завести блог.

По его словам, в последние годы «медийная составляющая» стала играть большое значение. Глава государства уверен, что от этой сферы «никуда не деться».

Учитель-блогер из Белгорода, который и задал вопрос президенту, посчитал, что из Путина получился бы «отличный блогер». Он даже пообещал подписаться на президента.

В Кремле ранее рассказали, что Путин пользуется Интернетом.

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Комментарии (8)

Александр Н
Станет блоггером и будет писать про "дворцы Ротенберга".
prozum
Мать честная! Отчего это такое непочтение к "всенародно избранному"?
Неужто и правда - не на своем месте сидит?
Cashmare
канал назовет "байки из склепа"?
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