Президент России во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» ответил на вопрос, может ли он стать блогером.



«Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно» — так 26 марта Владимир Путин прокомментировал возможность завести блог.