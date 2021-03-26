Трассу «Скандинавия» две ночи подряд будут перекрывать из-за строительства путепровода

Движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти в конце марта будут временно перекрывать две ночи подряд. Там ведутся работы по строительству путепровода.



Как сообщает 26 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 30 и 31 марта с 2:00 до 2:15 и с 3:30 до 3:45 будет полностью перекрыто движение транспорта на 85-м километре федеральной автодороги А-181 «Скандинавия». Закрывать проезд будут не более чем на 15 минут для монтажа балок пролётного строения строящегося путепровода.

Строительство путепровода на пересечении «Скандинавии» с региональной дорогой 41К-432 «Подъезд к поселку Пушное» ведется в рамках реконструкции участка федеральной дороги с 65-го по 100-й километр. Ведет работы АО «ВАД».