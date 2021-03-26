Медицинское оборудование концерна ВКО «Алмаз-Антей» доступно в лизинг

Как сообщил директор департамента развития гражданской продукции Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Артем Шатраков, доля участия концерна в каждом из таких проектов превышает 50%.



«Мы уже продвигаем лизинг нашего медицинского оборудования, занимаемся этим проектом при поддержке Промсвязьбанка», — сказал Артем Шатраков, выступая на круглом столе в рамках Форума-выставки «Госзаказ».



На минувшей неделе концерн открыл в Санкт-Петербурге свой научно-производственный комплекс ООО «ВКО «Медпром» и представил высокотехнологичное медицинское оборудование в рамках программы диверсификации. Теперь эта и другая продукция представлена предприятиями холдинга на Форуме-выставке «Госзаказ» в Москве.

