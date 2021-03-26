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Медицинское оборудование концерна ВКО «Алмаз-Антей» доступно в лизинг

Разработанное российским оборонным холдингом «Алмаз-Антей» медицинское оборудование клиенты теперь могут приобрести по лизинговым схемам. Предприятия концерна создают медицинское оборудование в рамках программы диверсификации производства в сотрудничестве с частными компаниями-партнерами.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Как сообщил директор департамента развития гражданской продукции Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Артем Шатраков, доля участия концерна в каждом из таких проектов превышает 50%.

«Мы уже продвигаем лизинг нашего медицинского оборудования, занимаемся этим проектом при поддержке Промсвязьбанка», — сказал Артем Шатраков, выступая на круглом столе в рамках Форума-выставки «Госзаказ».

На минувшей неделе концерн открыл в Санкт-Петербурге свой научно-производственный комплекс ООО «ВКО «Медпром» и представил высокотехнологичное медицинское оборудование в рамках программы диверсификации. Теперь эта и другая продукция представлена предприятиями холдинга на Форуме-выставке «Госзаказ» в Москве.

В частности, ООО «ВКО Медпром» демонстрирует два флагмана новой линейки медицинского оборудования: рентгеновский диагностический телеуправляемый аппарат Р-600 «Полидиагност» и универсальный рентгенографический аппарат Р-600 «Униарм-флюорограф».

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ООО «ВКО Физиомед» представило на мероприятии натурный образец системы мониторинга пациента NeonFSC, предназначенной для использования в комплексной оценке стресса, в том числе болевого, у пациентов разных возрастных групп и нозологических форм.

А ООО «ВКО КМТ» показывает на выставке региональную телемедицинскую систему с модулем для диагностики новой коронавирусной инфекции и комплекс оптической хирургической навигации для нейрохирургических операций «Мультитрек». Телемедицинская система ООО «ВКО КМТ» уже успешно интегрирована с подобной информационной системой Минздрава России.

Новости компаний.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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