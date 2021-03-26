В посёлке Неппово Кингисеппского района новоселье у аистов. Обзавестись новым гнездом им помогла местная администрация, МЧС и Всероссийское добровольное пожарное общество.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Ленобласти 26 марта, предыдущее жилище для семейства длинноногих пернатых, которое более 40 лет гнездилось в этом месте, упало в прошлом году вместе с сосной, на верхушке которой оно было свито. Само гнездо не пострадало, но было таким тяжёлым, что вручную установить его на другое дерево не представлялось возможным. Местным жителям это оказалось не под силу, и тогда они попросили помощи у пожарных.
Как уточнили в ведомстве, гнездо весит 150 кг. Хоть установка гнёзд и не входит в сферу деятельности МЧС, главное управление не осталось в стороне и согласилось. Упавшее гнездо очистили от лишнего мусора и при помощи специализированной техники подняли на деревянную площадку, закрепленную на верхушке сосны.
ГУ МЧС по Ленинградской области
«За спасательной операцией очень внимательно следили орнитологи, чтобы гнездо было доставлено на новое место в целости и сохранности. Очень важно, чтобы в тот момент, когда птицы вернутся в свой родной дом, они не испытали дискомфорта и смогли продолжить в нем жить и выводить новое потомство», — рассказали в ГУ МЧС.