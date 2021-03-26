В посёлке Неппово Кингисеппского района новоселье у аистов. Обзавестись новым гнездом им помогла местная администрация, МЧС и Всероссийское добровольное пожарное общество.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по Ленобласти 26 марта, предыдущее жилище для семейства длинноногих пернатых, которое более 40 лет гнездилось в этом месте, упало в прошлом году вместе с сосной, на верхушке которой оно было свито. Само гнездо не пострадало, но было таким тяжёлым, что вручную установить его на другое дерево не представлялось возможным. Местным жителям это оказалось не под силу, и тогда они попросили помощи у пожарных.