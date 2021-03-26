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Шашки наголо! Казаки в Петербурге рубили на меткость

Казаки в Петербурге выяснили, кто лучше всех рубит шашкой

Казаки из Пскова и Великого Новгорода провели состязания по рубке шашкой в Центре патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» в Петербурге.

Как рассказали 26 марта в Смольном, свои умения в боевом искусстве показали 20 человек. Участники соревновались в рубке мишени на стойках вперёд и назад, укол мишени, рубка на меткость — лоза под шапкой и другие. Атмосферу турнира организаторы оценили как «тёплую и дружескую», а Михаил Замула, заместитель главы регионального отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» в Санкт-Петербурге, выразил надежду, что молодёжь тоже займётся этим видом борьбы.

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Комментарии (12)

Редиска Здесь
За этих зверюшек отвечает дрессировщик. Если их из клетки не выпускать, все будет ок, посмеемся и разойдемся.
AVasil
Самая бесполезная на свете секта! Хуже адвентистов и дианетчиков.
NAFTALIN 2000-2036
нагайка с шашкой против НАТО не катит. единственной потенциальной целью остаются внутренние мирные демонстранты. P.S. как средство самообороны тоже никуда не годится. не будешь же ты с шашкой таскаться по офисам, только если в цирк, да на лед Пряжки
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