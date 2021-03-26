Казаки из Пскова и Великого Новгорода провели состязания по рубке шашкой в Центре патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» в Петербурге.
Как рассказали 26 марта в Смольном, свои умения в боевом искусстве показали 20 человек. Участники соревновались в рубке мишени на стойках вперёд и назад, укол мишени, рубка на меткость — лоза под шапкой и другие. Атмосферу турнира организаторы оценили как «тёплую и дружескую», а Михаил Замула, заместитель главы регионального отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» в Санкт-Петербурге, выразил надежду, что молодёжь тоже займётся этим видом борьбы.