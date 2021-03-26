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В Мурино второй раз за три месяца нашли нарколабораторию. Ею заправлял житель Петербурга

12 килограммов наркотиков изъяли полицейские в лаборатории под Петербургом

Четверо мужчин были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков. В Мурино они оборудовали лабораторию, где делали психотропы.

Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, очередную серию петербургского Breaking Bad «отсняли» в Мурино КОНи 24 марта. Они выявили группу, которая сама производила наркотики, а затем их продавала в даркнете.

По версии следствия, возглавлял её 31-летний житель Выборгского района Петербурга. Он же выступал в качестве химика. Правда, продукт своей лаборатории мужчина не уважал, у него в квартире нашли 10 граммов наркотика растительного происхождения. Вторым химиком группы был 27-летний житель Мурино. Именно у него в квартире нашли все составляющие лаборатории, а также 12 килограммов наркосодержащего вещества.

В лаборатории был помощник химиков — 32-летний петербуржец, у него в квартире на проспекте Обуховской Обороны нашли 300 граммов наркотика, который производила лаборатория.

Распространением готового продукта в группе занимался 33-летний житель Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, двое членов группы ранее уже были судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как писала «Фонтанка», в декабре 2020 года в Мурино уже находили подпольную лабораторию. Во время обысков тогда изъяли 3 килограмма наркотиков.

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Комментарии (1)

265106920
Так какой наркотик-то они производили? "Психотропы" - очень широкое понятие.
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