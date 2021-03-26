В Мурино второй раз за три месяца нашли нарколабораторию. Ею заправлял житель Петербурга

Четверо мужчин были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков. В Мурино они оборудовали лабораторию, где делали психотропы.



Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, очередную серию петербургского Breaking Bad «отсняли» в Мурино КОНи 24 марта. Они выявили группу, которая сама производила наркотики, а затем их продавала в даркнете.



По версии следствия, возглавлял её 31-летний житель Выборгского района Петербурга. Он же выступал в качестве химика. Правда, продукт своей лаборатории мужчина не уважал, у него в квартире нашли 10 граммов наркотика растительного происхождения. Вторым химиком группы был 27-летний житель Мурино. Именно у него в квартире нашли все составляющие лаборатории, а также 12 килограммов наркосодержащего вещества.

