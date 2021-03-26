В пиковые часы максимальная загруженность дорог составила 4 балла, а после 10 утра снизилась до трех — и то, и другое на балл ниже обычного значения для пятницы, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». Но водителям каршерингов, такси и общественного транспорта это не помешало попадать в ДТП.



Как сообщает очевидица Наталья в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Обуховской Обороны, сразу за Володарским мостом в сторону центра, друг друга догнали два каршеринговых автомобиля разных сервисов. Кроссовер приехал в легковой Volkswagen.