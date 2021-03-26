В пиковые часы максимальная загруженность дорог составила 4 балла, а после 10 утра снизилась до трех — и то, и другое на балл ниже обычного значения для пятницы, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». Но водителям каршерингов, такси и общественного транспорта это не помешало попадать в ДТП.
Как сообщает очевидица Наталья в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Обуховской Обороны, сразу за Володарским мостом в сторону центра, друг друга догнали два каршеринговых автомобиля разных сервисов. Кроссовер приехал в легковой Volkswagen.
На пересечении Шпалерной улицы и проспекта Чернышевского стукнулись Volkswagen «Яндекс.Такси» и Chevrolet Niva, пишет Ирина. Авария, судя по фото, тоже обошлась без серьезных повреждений.
На перекрестке проспекта Просвещения и Гражданского проспекта около 9 часов утра автобус и маршрутка не поделили выезд с остановки прямо перед светофором, сообщает Андрей. Участники ДТП оставили свободной только левую полосу, ведущую на поворот, из-за чего скопилась пробка от улицы Ушинского, отмечал очевидец. Сейчас движение на месте аварии более-менее свободно.
А по дороге к «Охта Парку» легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщает Евгений. На фото видно, что машина ударилась об отбойник и осталась лежать на левом боку. О пострадавших не сообщается.
Самыми загруженными магистралями Петербурга утром 26 марта стали Московское шоссе, где зафиксировали 7 баллов в центр и 6 баллов обратно, а также Невский проспект к Дворцовой площади и Витебский проспект в центр — там наблюдалось 6 баллов. Крупнейшие пробки по длине не дотянулись и до 5 километров. Собрались они:
- в 9:57 — на Мурманском шоссе, 4,6 км, от пруда возле карьера до эстакады над железной дорогой;
- в 7:33 — на Планерной улице, 3 км, от Долгоозерной улицы до Приморского проспекта;
- в 9:53 — на Токсовском шоссе и Токсовской улице, 3 км, от остановки Токсовское шоссе до улицы Руставели;
- в 7:58 — на Дальневосточном и Новочеркасском проспектах, 2,4 км, от улицы Коллонтай до Заневского проспекта;
- в 9:57 — на Октябрьской набережной, 2,4 км, от КАД до проспекта Большевиков.