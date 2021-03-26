В Петербурге впервые за последние месяцы — менее 800 заболевших коронавирусом за сутки

Накануне в Северной столице зафиксировали 804 случая. По стране же ситуация почти не меняется — 9 167 заболевших за 24 часа (против 9 221 накануне). Летальная статистика также практически застыла на месте — по стране 405 смертей за сутки (393 накануне), в Северной столице — 36 умерших (37 накануне).



Случаи коронавируса за прошедший день опять зафиксировали по всей России. Больше всего заболевших насчитали в столице — 1 813, Петербург — на второй строчке, а Московская область замыкает тройку.



В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили более 21 тысячи человек. Общее число заболевших в городе достигло 391 050.

