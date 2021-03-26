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В Петербурге впервые за последние месяцы — менее 800 заболевших коронавирусом за сутки

Количество заболевших и умерших от коронавируса за сутки в России почти не меняется

За последние сутки в Петербурге выявили 782 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Накануне в Северной столице зафиксировали 804 случая. По стране же ситуация почти не меняется — 9 167 заболевших за 24 часа (против 9 221 накануне). Летальная статистика также практически застыла на месте — по стране 405 смертей за сутки (393 накануне), в Северной столице — 36 умерших (37 накануне).

Случаи коронавируса за прошедший день опять зафиксировали по всей России. Больше всего заболевших насчитали в столице — 1 813, Петербург — на второй строчке, а Московская область замыкает тройку.

В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили более 21 тысячи человек. Общее число заболевших в городе достигло 391 050.

С начала пандемии в России заболели 4 501 859 человек, из которых более 4,1 миллиона выздоровели. Летальных исходов в РФ зафиксировали 97 017, из которых 12 102 в Петербурге.

Россия по числу выявленных случаев в мире борется за 4-е место с Францией. Первая тройка по этому показателю не меняется уже долгое время: Индия (11,8 миллиона), Бразилия (12,3 миллиона) и США (более 30 миллионов).

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