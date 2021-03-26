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Власти сообщили, когда пройдут контрольные работы для девятиклассников в 2021 году

Рособрнадзор назвал даты контрольных для девятиклассников

Рособрнадзор определил даты контрольных работ для девятиклассников. Испытания пройдут с 8 по 21 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

18 мая школьники напишут контрольные по биологии, литературе, информатике и ИКТ; 19 мая — по физике, истории; 20 мая — по обществознанию, химии; 21 мая — по географии, иностранным языкам.

Резервные сроки проведения контрольных не предусмотрены. Школьники напишут работу по одному предмету по своему выбору.

Заявления на участие в контрольной можно подать в своей школе до 30 апреля включительно. До конца срока подачи можно изменить выбранный ранее предмет.

В этом году ОГЭ по предметам для девятиклассников отменили, вместо них школьники напишут контрольные работы.

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